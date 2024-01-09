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遭美烏指控使用北韓飛彈攻打烏克蘭 克宮拒絕評論

中央社莫斯科9日綜合外電報導
烏克蘭12月30日空襲俄羅斯西南部邊境城市貝爾哥羅德，造成21人喪生、110多人受傷，俄羅斯稱是開戰來最致命遇襲事件。(路透)
烏克蘭12月30日空襲俄羅斯西南部邊境城市貝爾哥羅德，造成21人喪生、110多人受傷，俄羅斯稱是開戰來最致命遇襲事件。(路透)

針對美國和烏克蘭指稱，俄羅斯運用北韓飛彈攻擊烏克蘭目標，克里姆林宮今天拒絕發表評論，反控基輔運用西方國家生產的飛彈襲擊俄羅斯目標。

路透報導，白宮上周根據剛解密的情資表示，俄羅斯已經使用北韓提供的短程彈道飛彈，數度對烏克蘭展開襲擊。烏克蘭一名高階官員後來也證實此一說法。

儘管莫斯科和平壤否認達成任何武器交易，但是烏克蘭衝突爆發後，雙方關係更加密切。北韓領導人金正恩去年9月走訪俄羅斯遠東地區並會見俄國總統普亭，高階俄羅斯官員則已數度訪問平壤。

克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）在電話記者會中被問到美、烏上述說法時回答：「不予置評。」

他表示，烏克蘭一再運用「德國、法國、義大利、美國，和其他國家生產的」飛彈，對俄國境內的平民目標展開襲擊。

俄羅斯媒體報導，烏克蘭去年12月30日對俄國西部邊境城市貝爾哥羅德（Belgorod）的襲擊造成超20人喪生、111人受傷。

法新社報導，克宮今天表示，俄軍將竭盡全力因應烏克蘭對貝爾哥羅德巿日增的襲擊。

這座城巿近數周來蒙受致命砲擊的情況增加，巿府官員因而撤離數以百計民眾，學校則延長停課。

培斯科夫告訴記者：「當然，我軍將會盡所能先將危險降到最低，然後予以徹底消除。」

貝爾哥羅德巿擁有34萬人口。他指控烏克蘭軍方運用歐洲國家供應的武器攻擊巿中心的平民目標。

克宮試圖維持俄國境內不受戰火波及的假像，但是貝爾哥羅德巿近日遇襲，讓俄羅斯國內人民嘗到俄烏衝突的楚痛。

貝爾哥羅德州長葛拉特卡夫（Vyacheslav Gladkov）今天上午宣布，遭到擊落的烏克蘭武器殘骸造成3人受傷。

烏克蘭 俄羅斯 俄國

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