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暴徒闖機場意圖攻擊以色列人 俄官員怪罪烏克蘭

中央社莫斯科30日綜合外電報導
數十名示威者衝破達吉斯坦共和國首府馬哈奇卡拉（Makhachkala）機場的大門和隔欄，衝上機場跑道，並試圖攻擊來自以色列的猶太乘客。（美聯社）
數十名示威者衝破達吉斯坦共和國首府馬哈奇卡拉（Makhachkala）機場的大門和隔欄，衝上機場跑道，並試圖攻擊來自以色列的猶太乘客。（美聯社）

俄羅斯聯邦達吉斯坦共和國（Republic of Dagestan）一座機場昨天發生反以色列的暴動，俄國官員今天指控烏克蘭在這起事件中扮演「關鍵角色」。

法新社報導，數十名示威者昨天衝破達吉斯坦共和國首府馬哈奇卡拉（Makhachkala）機場的大門和隔欄，衝上機場跑道，並試圖攻擊來自以色列的猶太乘客，其中許多示威者高喊「真主至大」（Allahu Akbar）。

➤➤➤暴民闖跑道找以色列人 俄達吉斯坦首府機場關閉

俄羅斯外交部發言人沙卡洛娃（Maria Zakharova）在聲明中表示：「最近這起破壞行動的執行過程中，基輔犯罪政權扮演直接且關鍵的角色。」

烏克蘭政府並未立即回應這項指控，烏克蘭外交部也未立刻回覆法新社的置評請求。

克里姆林宮今天稍早宣稱這起暴動是「外部干預」的結果，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）召集俄國安全官員開會，就「西方試圖分化俄羅斯社會」進行討論。

俄羅斯經常把國內的動盪歸咎於外部干預，通常是將矛頭指向西方。

達吉斯坦共和國是俄羅斯聯邦最南方領土，境內人口以穆斯林為主。自巴勒斯坦伊斯蘭主義團體哈瑪斯（Hamas）7日闖過加薩走廊（Gaza Strip）邊界突襲以色列以來，達吉斯坦共和國知名人士紛紛表達支持巴勒斯坦，並且譴責以色列。

俄羅斯 以色列 烏克蘭

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