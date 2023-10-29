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暴民闖跑道找以色列人 俄達吉斯坦首府機場關閉

中央社莫斯科29日綜合外電報導
俄屬達吉斯坦共和國首府馬哈奇卡拉。(路透)
俄屬達吉斯坦共和國首府馬哈奇卡拉。(路透)

隸屬俄羅斯聯邦的達吉斯坦共和國當地媒體報導，在傳出有來自以色列的航班降落的消息後，一群暴徒闖入首府馬哈奇卡拉機場尋找以色列人，機場緊急關閉。達吉斯坦政府稍後表示，情勢已獲控制。

法新社引述當地媒體報導，一架來自特拉維夫（Tel Aviv）的航班抵達馬哈奇卡拉（Makhachkala）的消息傳開後，數十名抗議人士今晚闖入機場尋找以色列人。

據上傳社群媒體影片，以及今日俄羅斯（RT）和「消息報」（Izvestia）報導，他們破門進入航廈，有人衝上跑道、突破路障，目的是要對準備離開機場的車輛進行檢查。

影片來源：YouTube

路透報導，俄羅斯聯邦航空運輸局（Rosaviatsia）今天表示，馬哈奇卡拉機場今天遭到一群人闖入跑道而關閉，飛馬哈奇卡拉的所有航班轉降其他機場。

當地媒體報導，不滿以色列對加薩走廊（Gaza Strip）行動的示威人士擠滿機場。

穆斯林人口為主的達吉斯坦共和國（Dagestan）政府於機場關閉之後在加密通訊軟體Telegram上指出：「達吉斯坦共和國政府通報，情勢已獲控制，執法當局正在現場作業。」

這起事件發生後，以色列今天敦促俄羅斯保護以色列公民。

以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）辦公室在聲明中表示：「以色列期盼俄羅斯當局保護所有以色列公民和猶大人，以果決行動反制暴徒和煽動反猶太人、反以色列人的暴力行徑。」

以色列 俄羅斯 加薩

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