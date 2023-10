暴民闖跑道找以色列人 俄達吉斯坦首府機場關閉

隸屬俄羅斯 聯邦的達吉斯坦共和國當地媒體報導,在傳出有來自以色列 的航班降落的消息後,一群暴徒闖入首府馬哈奇卡拉機場尋找以色列人,機場緊急關閉。達吉斯坦政府稍後表示,情勢已獲控制。

法新社引述當地媒體報導,一架來自特拉維夫(Tel Aviv)的航班抵達馬哈奇卡拉(Makhachkala)的消息傳開後,數十名抗議人士今晚闖入機場尋找以色列人。

據上傳社群媒體影片,以及今日俄羅斯(RT)和「消息報」(Izvestia)報導,他們破門進入航廈,有人衝上跑道、突破路障,目的是要對準備離開機場的車輛進行檢查。

影片來源:YouTube

路透報導,俄羅斯聯邦航空運輸局(Rosaviatsia)今天表示,馬哈奇卡拉機場今天遭到一群人闖入跑道而關閉,飛馬哈奇卡拉的所有航班轉降其他機場。

當地媒體報導,不滿以色列對加薩 走廊(Gaza Strip)行動的示威人士擠滿機場。

穆斯林人口為主的達吉斯坦共和國(Dagestan)政府於機場關閉之後在加密通訊軟體Telegram上指出:「達吉斯坦共和國政府通報,情勢已獲控制,執法當局正在現場作業。」

這起事件發生後,以色列今天敦促俄羅斯保護以色列公民。

以色列總理內唐亞胡(Benjamin Netanyahu)辦公室在聲明中表示:「以色列期盼俄羅斯當局保護所有以色列公民和猶大人,以果決行動反制暴徒和煽動反猶太人、反以色列人的暴力行徑。」

In 🇷🇺 Makhachkala, locals storm the airport after a plane from Tel-Aviv arrives. They check passports, looking for Israelis. The police don’t interfere. #Israel #IsraelPalestine pic.twitter.com/2mnTBiq1kK