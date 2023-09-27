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美國頻援烏 克宮冷回：美製戰車將毀於戰火

編譯高詣軒／綜合26日電
烏克蘭已經收到美國援助的第一批M1艾布蘭主戰車；圖為美軍M1A1「艾布蘭」坦克。（路透）
烏克蘭已經收到美國援助的第一批M1艾布蘭主戰車；圖為美軍M1A1「艾布蘭」坦克。（路透）

烏克蘭總統澤倫斯基表示，已收到美製艾布蘭戰車，美媒此前更披露，華府計畫提供基輔射程達300公里的陸軍戰術飛彈系統（ATACMS）。對此，克里姆林宮發言人佩斯科夫26日表示，這些武器皆無力改變戰局，而艾布蘭戰車也將毀於戰火。

路透報導，佩斯科夫在例行記者會上，被問到美國對烏軍援問題時表示，俄軍在對烏作戰期間持續適應對付新型武器，美援軍武無法改變戰局結果，「萬靈丹不存在，也沒有任何一種武器可以改變戰場上的戰力平衡」。

佩斯科夫表示，援烏的艾布蘭車雖不容小覷，但終將和德國、英國提供的戰車同樣起火燒毀。

艾布蘭戰車過去是澤倫斯基願望清單中的優先項目。另外，烏方已屢次向美國總統拜登政府請求獲供ATACMS飛彈，以利打擊俄占區內的補給線、空軍基地和鐵路網。

美國國家廣播公司（NBC）22日引述美國官員報導，拜登已向上周訪美的澤倫斯基表示，華府將提供基輔ATACMS，但白宮和五角大廈皆婉拒對該報導置評。

佩斯科夫表示，美方持續增加對俄烏戰事的「直接涉入」，但俄軍每每皆能提升戰技和技術能力以「反制這些飛彈」。

另據中央社報導，烏軍日前聲稱最近在飛彈攻擊中擊斃俄羅斯黑海艦隊司令索科洛夫，但俄國國防部今天發布影片顯示，索科洛夫似乎尚在人間。

俄羅斯國防部影片顯示，索科洛夫身穿軍服參加視訊會議，會議由俄國國防部長蕭依古主持。俄羅斯國防部發布聲明說，這項視訊會議是在今天稍早舉行。聲明中並未提及索科洛夫。在俄羅斯國防部發布的8分鐘影片中，索科洛夫數次出現在鏡頭前，但並未發言。

俄國黑海艦隊司令索科洛夫（紅圈處）出現在俄國國防部26日釋出的會議影片中，正上方...
俄國黑海艦隊司令索科洛夫（紅圈處）出現在俄國國防部26日釋出的會議影片中，正上方是主持會議的俄國國防部長蕭依古。（取材自X平台）

國防部 俄羅斯 澤倫斯基

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