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澤倫斯基頒獎受冷落 波蘭無官員到場 「沒收到通知」

編譯中心／綜合24日電
烏克蘭總統澤倫斯基（中）23日在波蘭的盧布林，向一名記者和一名志願醫務人員頒發了國家獎。（取材自X平台）
烏克蘭總統澤倫斯基（中）23日在波蘭的盧布林，向一名記者和一名志願醫務人員頒發了國家獎。（取材自X平台）

烏克蘭和波蘭因糧食出口問題發生齟齬，剛結束訪美行程的烏克蘭總統澤倫斯基23日返國途經波蘭，頒給兩名波蘭志工國家獎章，但他此行受到冷落對待，波蘭沒派任何官員出席。

綜合媒體報導，澤倫斯基當天前往波蘭東部大城盧布林（Lublin），表彰協助援救烏國兒童的波蘭女記者札雷芙絲卡（Bianka Zalewska）、志願軍醫杜達（Damian Duda），感謝兩人的卓越貢獻。由於兩國近期因糧食出口引發爭議，外界認為此舉旨在修補雙邊關係，重新強化合作抗俄立場。

澤倫斯基表示，他感謝所有提供幫助的波蘭人，兩人的義舉不僅「對烏國軍民貢獻良多」，更有助於展現歐洲與全世界的共同價值觀；「我相信，與我們兩國人民之間的力量相比，我們共同道路上的任何挑戰都不值一提」。

波蘭總統國際政策辦公室主任普希達克茲（Marcin Przydacz）表示，他們沒收到澤倫斯基會在途經波蘭時舉行活動的提議或通知，所以沒有安排官員到場；而前一天，波蘭總理還公開表示，「我想告訴澤倫斯基，別侮辱波蘭人了」。

此外，儘管糧食出口爭議餘波盪漾，但第2艘裝載烏國出口小麥的散裝貨船艾若亞特號（Aroyat），22日已從烏國港市切爾諾莫斯克（Chornomorsk）出發，前往埃及；顯示烏國正在積極測試新航道，未來可望在保加利亞和羅馬尼亞等北約會員國近海，開闢新航線，藉此降低俄國威脅。

另一方面，俄羅斯西南部庫斯克州（Kursk）州長斯塔羅沃特24日表示，烏克蘭發動的無人機攻擊擊中庫斯克市中心的一棟行政大樓。隨著俄國全面入侵烏克蘭邁入第19個月，烏軍最近幾個月幾乎每天都對俄國城市發動攻擊。

而俄羅斯外長拉夫洛夫23日在紐約聯合國總部舉行的記者會上指出，烏克蘭推動的10點和平方案完全不可行，若西方及烏克蘭堅持的話，俄烏衝突就只能在戰場上解決。

烏克蘭 澤倫斯基 俄國

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