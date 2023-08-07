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吉達會後 王毅告訴俄外長：中俄是信得過好夥伴

中央社上海7日電
中國國務委員兼外長王毅(右)與俄羅斯外長拉夫洛夫在東協會場旁見面。(美聯社資料照) In this photo released by Russian Foreign Ministry Press Service, Russian Foreign Minister Sergey Lavrov, left, and Chinese Communist Party's foreign policy chief Wang Yi shake hands prior to their talks on the sideline of the ASEAN Post Ministerial Conference with Russia at the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) Foreign Minister's Meeting in Jakarta, Indonesia, Thursday, July 13, 2023. (Russian Foreign Ministry Press Service via AP)
中國國務委員兼外長王毅(右)與俄羅斯外長拉夫洛夫在東協會場旁見面。(美聯社資料照) In this photo released by Russian Foreign Ministry Press Service, Russian Foreign Minister Sergey Lavrov, left, and Chinese Communist Party's foreign policy chief Wang Yi shake hands prior to their talks on the sideline of the ASEAN Post Ministerial Conference with Russia at the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) Foreign Minister's Meeting in Jakarta, Indonesia, Thursday, July 13, 2023. (Russian Foreign Ministry Press Service via AP)

中國國務委員兼外長王毅今天與俄羅斯外長拉夫洛夫通電話。他說，中俄兩國是「信得過，靠得住的好朋友、好夥伴」，並對俄烏戰爭指中國會「秉持獨立公正立場」推動勸和促談。

沙烏地阿拉伯5至6日在吉達（Jeddah）舉辦烏克蘭和平峰會，美國、日本等約40國派遣高層官員參加，中國政府也派出歐亞事務特別代表李輝出席會議。

值此之際，根據中國外交部網站今晚發布，王毅今天在電話中對拉夫洛夫（Sergei Lavrov）說，在「烏克蘭危機」問題上，中方在任何國際多邊場合都將「秉持獨立公正立場，發出客觀理性聲音，積極推動勸和促談，致力尋求政治解決途徑」。

拉夫洛夫則表示，俄方高度贊同中方提出的「關於政治解決烏克蘭危機立場文件」，讚賞並歡迎中方為此發揮建設性作用。

王毅還說，今年3月中國國家主席習近平訪俄以來，兩國戰略協作和務實合作都取得新進展，雙邊貿易額再創新高，能源合作穩步開展，人員往來快速恢復。「事實證明，中俄兩國是信得過，靠得住的好朋友、好夥伴」。

他說，當前雙方最重要的工作是繼續落實好兩國元首達成的重要共識，推動「中俄新時代全面戰略協作夥伴關係」繼續保持高水準發展。

王毅說，在國際和多邊舞台上，中俄繼續緊密戰略協作，「推進世界多極化、國際關係民主化進程，維護國際關係基本準則」，這是中俄應當承擔的國際責任，也是中俄全面戰略協作夥伴關係的應有之義。

據報導，拉夫洛夫表示，俄方願與中方加強戰略協調，深化務實合作，推動兩國關係不斷取得新成果。俄方願與中方繼續加強在聯合國、金磚國家、上海合作組織等多邊架構下的溝通協作，反對霸權，抵制單邊，「推進國際關係民主化進程，維護國際公平正義」。

俄羅斯方面7月下旬曾表示，俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）計劃10月出席「一帶一路高峰論壇」時順道訪問中國。

王毅 烏克蘭 俄羅斯

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