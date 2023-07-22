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澤倫斯基與北約首長通電 盼讓黑海穀物走廊恢復暢通

中央社／基輔22日綜合外電報導
烏克蘭總統澤倫斯基。（取材自烏克蘭總統府）
烏克蘭總統澤倫斯基。（取材自烏克蘭總統府）

烏克蘭總統澤倫斯基表示，他今天和北大西洋公約組織秘書長史托騰柏格通電話，討論了讓黑海穀物走廊「恢復暢通」一事。俄羅斯已宣布退出確保運送穀物船隻安全通行的重要協議。

法新社報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）與史托騰柏格（Jens Stoltenberg）通電話後推文說：「我們分享了對黑海當前情勢及其對全球糧食安全所構成風險的相關評估。我們也探討了要讓黑海穀物走廊恢復暢通和持續運作得採行的優先事項和未來措施。」

路透社報導，澤倫斯基在晚間視訊談話中表示，他已要求史托騰柏格召開「北約－烏克蘭理事會」（NATO-Ukraine Council）會議，以處理相關危機，希望這項會議今後幾天就能舉行。目前還不清楚北約方面是否同意此事。

俄羅斯17日退出與烏克蘭達成的穀物出口協議後，莫斯科當局19日指出，在黑海駛往烏克蘭港口的貨船，將被視為可能運載軍用貨物。

克里姆林宮也宣布「黑海國際水域西北部與東南部」的未明確指定區域「暫時有通行危險」。俄羅斯還警告，在沒有莫斯科參與的情況下建立黑海運輸路線存有「風險」。

俄羅斯已連續數日攻擊烏克蘭港口及糧食出口設施，並在黑海進行扣押違規船舶的演習。

烏克蘭 俄羅斯 澤倫斯基

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