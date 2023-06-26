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瓦格納首腦兵變後首度發布訊息 強調無意推翻普亭

英為俄各種情勢做準備 德擬在立陶宛常駐4000兵力

中央社倫敦/柏林26日綜合外電報導
德國國防部長佩斯托瑞斯表示，準備在立陶宛常駐一個旅，保護北約東側。(美聯社)
德國國防部長佩斯托瑞斯表示，準備在立陶宛常駐一個旅，保護北約東側。(美聯社)

英國首相蘇納克今天表示，針對俄羅斯傭兵團體瓦格納發動短暫兵變後俄國可能的各種情勢發展，英國已經有所準備。德國國防部長則表示，德國準備在立陶宛常駐一個旅。

路透報導，配備大量重型武器的瓦格納集團（Wagner Group）戰士24日發動短命兵變，使得俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）的威信在過去2天面臨空前挑戰。這也讓各國政府對於擁有全世界最大核子武器庫的俄羅斯接下來可能情勢發展尋覓答案。

蘇納克（Rishi Sunak）今天告訴媒體記者，英國正在密切注意俄羅斯的情勢。「現在以確定口吻預言這起事件的後果還太早，但我們無疑已有所準備，一如我們一貫對一系列情況有所準備。」

蘇納克還說：「我們同時分析與密切注意相關情勢已有一段時間，因為我們知道，俄羅斯在烏克蘭進行的非法戰爭可能帶來破壞穩定的衝擊，以及瓦格納集團和普亭政權之間確實存在緊張。」

德國國防部長佩斯托瑞斯（Boris Pistorius）今天則透露，為了配合北大西洋公約組織（NATO）在俄羅斯全面侵略烏克蘭後重新思考其東側防禦，德國準備在波羅的海旁的北約成員國立陶宛常駐一個約有4000名兵力的旅。

佩斯托瑞斯在立陶宛首都維爾紐斯（Vilnius）訪問時告訴媒體記者：「德國身為北約成員國及歐洲最大經濟體，信守承諾起而保護北約東側。」

佩斯托瑞斯並未提供時間表，僅表示「（部署的）先決條件是必要基礎設施已到位」。

德國目前已在立陶宛帶領一支多國組成的北約戰鬥群，規模是加強版的一個營，約有1000名兵力，作用正是增強北約東側戰力。

德國 俄羅斯 北約

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