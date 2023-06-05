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英：130萬人「脫俄」尋出路 衝擊2大事

編譯中心╱綜合4日電
圖為俄羅斯首都莫斯科。(路透資料照片)
圖為俄羅斯首都莫斯科。(路透資料照片)

俄烏戰爭爆發後，許多烏克蘭人民被迫離開家園，但在俄羅斯，也有許多人在反對戰爭、對情勢失望之下，選擇離開故土遷移至周邊國家，估計目前離開俄國的民眾已達到數十萬到上百萬，可能衝擊俄國經濟和勞動力。

英國BBC引述英國國防部估計，2022年間離開俄國的人數達130萬，但實際數字無法斷定。富比世雜誌引述俄國當局內部消息稱，2022年離開俄國人數約在60萬至100萬，另有獨立俄國媒體提出類似數字。

早在俄烏戰爭前，俄國民眾已經開始出走。俄國在2014年併吞克里米亞，且也推行更有助當局打壓異議的新法律，許多俄國人選擇出走到波羅的海國家和其他歐盟國家。

而在戰事爆發後的2022年3月至4月，也開始一波出走潮。離開的移民向BBC表示，他們反對戰爭，並對於沒有更多同胞起身抗議當局行徑感到失望，產生疏離和危機感，認為離開是較安全的選擇。

俄烏戰爭爆發後，美國和許多歐盟國家對俄國人申請簽證從嚴處理，除非在境內有家人或因公出差。在喬治亞或亞美尼亞等國，俄國人則可較自由地出入。至於哈薩克，今年稍早則採更嚴格規定，據稱是為了減少俄國移民。

另據路透報導，烏克蘭最高軍事指揮部表示，俄軍在巴赫姆特周遭兩度行動失利，並對鄰近村莊發動多次空襲和砲擊。俄羅斯傭兵組織「瓦格納集團」首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）昨天表示，他手下99%的戰士已離開巴赫姆特。

巴赫姆特曾經擁有7萬人口。根據軍事分析家的說法，這座城市不具戰略價值。不過莫斯科當局表示，奪下巴赫姆特將是更深入頓巴斯工業地區的跳板。莫斯科宣稱已從烏克蘭手上將該地區併吞。

美聯社報導，俄羅斯反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）的支持者4日舉行示威活動，以力挺身陷牢獄的民權領袖47歲生日。有些支持者甚至無畏風險在俄國首都莫斯科與其他城市高舉標語抗議，莫斯科警方則加強管控，迅速圍捕抗議人士。

納瓦尼過去擔任過律師，以正直敢言、抨擊俄國總統普廷聞名，過往也因組織反普廷團體多次被捕。他2021年被以詐欺罪名、藐視法庭判處9年徒刑，現正在服刑。納瓦尼去年表示，他又被俄國政府冠上新罪名，刑期加總可能長達30年，也強調這些被指控都是捏造的，目的是為了讓他「閉嘴」。

俄羅斯反對派領袖納瓦尼支持者4日在英國倫敦上街示威，為這位身陷牢獄的民權領袖慶祝...
俄羅斯反對派領袖納瓦尼支持者4日在英國倫敦上街示威，為這位身陷牢獄的民權領袖慶祝47歲生日。(Getty Images)

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