我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

債限協議國會能否過關 拜登和麥卡錫都有信心

受中共高官指使扳倒法輪功 南加兩華人被捕

普亭下令加強邊境安全 確保可迅速進入烏克蘭俄佔區

中央社／莫斯科28日綜合外電報導
為確保俄羅斯軍民能「迅速」進入目前由俄國控制的烏克蘭領土，俄羅斯總統普亭28日下達加強邊境安全的命令。（美聯社）
為確保俄羅斯軍民能「迅速」進入目前由俄國控制的烏克蘭領土，俄羅斯總統普亭28日下達加強邊境安全的命令。（美聯社）

為確保俄羅斯軍民能「迅速」進入目前由俄國控制的烏克蘭領土，俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）今天下達加強邊境安全的命令。

路透報導，普亭在給聯邦安全局（FSB）所轄邊防軍的邊防日（Border Guard Day）祝賀訊息中，談到他們的任務就是「確實守住」戰區周遭的邊界。

俄國境內的攻擊事件近幾週來不斷升級，大部分是以無人機在邊境地區攻擊，但也漸漸深入俄國國土，其中包括昨天一起造成莫斯科西北方輸油管受損的襲擊。

根據克里姆林宮（Kremlin）在通訊軟體Telegram上發布的訊息，普亭表示：「必須要確保軍方和平民的車輛和貨物能迅速移動，包含運送給（俄羅斯）聯邦新地區國民的食物、人道援助和建材等。」

普亭去年9月宣布併吞烏克蘭的赫松（Kherson）、札波羅熱（Zaporizhzhia）、盧甘斯克（Luhansk）和頓內茨克（Donetsk）4個州。基輔當局稱俄國進行的相關公投是騙局，俄軍僅部分控制這4個地區。

昨天，官員表示有3人在烏克蘭對貝爾哥羅德（Belgorod）的砲擊中受傷。貝爾哥羅德在這週成為親烏克蘭武裝分子的目標，引發對俄國防禦和軍事能力的懷疑。

與烏克蘭接壤的俄國庫斯克（Kursk）和貝爾哥羅德地區一直是頻繁受到攻擊的目標，這些襲擊損壞了能源、鐵路和軍事基礎設施，當地官員將責任歸咎於烏克蘭。

基輔當局幾乎從未公開宣稱為俄國境內及俄國控制的烏國領土上的攻擊負責，但表示破壞基礎建設是為計畫好的地面攻勢做準備。

烏克蘭昨天指出，已經準備好發動承諾已久的反攻，來奪回俄國在長達15個月的戰爭中所佔據的領土。這場衝突已奪走數萬人的生命，並將許多烏克蘭城市化為廢墟。

俄國 烏克蘭 普亭

上一則

機鼻有「明顯凹陷」 法航疑因機械故障折返關西機場 日政府調查原因

下一則

英議員在妓院全裸醒來 求助同僚 疑掉入中俄特工美人計

延伸閱讀

厄多安連任成功 普亭表達祝賀

厄多安連任成功 普亭表達祝賀
瓦格納傭兵首腦稱遭俄官媒禁播 示警人民將反彈

瓦格納傭兵首腦稱遭俄官媒禁播 示警人民將反彈
普亭盟友白俄總統盧卡申科 又傳病危

普亭盟友白俄總統盧卡申科 又傳病危
侵烏戰場上 死的是什麼人？

侵烏戰場上 死的是什麼人？

熱門新聞

韓亞航空26日一架從濟州機場飛往大邱的航班落地前，一名30多歲男姓乘客突然打開艙門。（影片截取自推特用戶@rainbowmach1）

生日差點變忌日 韓亞開艙門嫌鄰座乘客回憶驚悚瞬間

2023-05-27 09:52
威廉與凱特據傳對於皇室中的某位長輩非常不滿。（路透資料照片）

英皇室風波再起 凱特跟卡蜜拉就是不和？

2023-05-23 12:52
由俄國公民組成的「自由俄羅斯軍團」，拍攝影片說：「我們是俄羅斯人，跟你們一樣，是跟你們一樣的人。是時候結束克里姆林宮的獨裁統治了。」(截自YouTube影片)

俄邊城遇襲「我們是俄國人 是時候結束獨裁統治」

2023-05-22 13:41
新加坡樟宜機場資料照片。（Getty Images）

歧視中文旅客？新加坡南航被控諷中國旅客「是狗」

2023-05-27 09:25
哈利王子（右）與妻子梅根近日被不同人士預言絕對離婚。（路透資料照片）

哈利、梅根要離婚？不同媒體預言相同結局

2023-05-27 11:57
柬埔寨北部一名鱷魚養殖業者日前被鱷魚拉近水池內後，被大約40隻鱷魚撕成碎片慘死。（Getty Images）

恐怖…他被拖入水池 遭40隻鱷魚圍攻「撕成碎片」慘死

2023-05-26 22:34

超人氣

更多 >
100歲季辛吉不愛運動、吃重口味 兒子曝光他長壽「兩個秘訣」

100歲季辛吉不愛運動、吃重口味 兒子曝光他長壽「兩個秘訣」
波士頓富豪出席畢業典禮「大方送錢」每位畢業生驚喜獲1000元

波士頓富豪出席畢業典禮「大方送錢」每位畢業生驚喜獲1000元
歹徒冒名申請更改地址竊個資 郵政局提醒每日查看信箱、信用卡帳單

歹徒冒名申請更改地址竊個資 郵政局提醒每日查看信箱、信用卡帳單
突破僵局 債限談判達協議 但兩黨都有人不滿協議版本

突破僵局 債限談判達協議 但兩黨都有人不滿協議版本
中國製C919商業首航 飛機餐、登機證搶先曝光

中國製C919商業首航 飛機餐、登機證搶先曝光