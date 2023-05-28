普亭下令加強邊境安全 確保可迅速進入烏克蘭俄佔區

為確保俄羅斯軍民能「迅速」進入目前由俄國控制的烏克蘭領土，俄羅斯總統普亭28日下達加強邊境安全的命令。（美聯社）

為確保俄羅斯軍民能「迅速」進入目前由俄國 控制的烏克蘭 領土，俄羅斯總統普亭 （Vladimir Putin）今天下達加強邊境安全的命令。

路透報導，普亭在給聯邦安全局（FSB）所轄邊防軍的邊防日（Border Guard Day）祝賀訊息中，談到他們的任務就是「確實守住」戰區周遭的邊界。

俄國境內的攻擊事件近幾週來不斷升級，大部分是以無人機在邊境地區攻擊，但也漸漸深入俄國國土，其中包括昨天一起造成莫斯科西北方輸油管受損的襲擊。

根據克里姆林宮（Kremlin）在通訊軟體Telegram上發布的訊息，普亭表示：「必須要確保軍方和平民的車輛和貨物能迅速移動，包含運送給（俄羅斯）聯邦新地區國民的食物、人道援助和建材等。」

普亭去年9月宣布併吞烏克蘭的赫松（Kherson）、札波羅熱（Zaporizhzhia）、盧甘斯克（Luhansk）和頓內茨克（Donetsk）4個州。基輔當局稱俄國進行的相關公投是騙局，俄軍僅部分控制這4個地區。

昨天，官員表示有3人在烏克蘭對貝爾哥羅德（Belgorod）的砲擊中受傷。貝爾哥羅德在這週成為親烏克蘭武裝分子的目標，引發對俄國防禦和軍事能力的懷疑。

與烏克蘭接壤的俄國庫斯克（Kursk）和貝爾哥羅德地區一直是頻繁受到攻擊的目標，這些襲擊損壞了能源、鐵路和軍事基礎設施，當地官員將責任歸咎於烏克蘭。

基輔當局幾乎從未公開宣稱為俄國境內及俄國控制的烏國領土上的攻擊負責，但表示破壞基礎建設是為計畫好的地面攻勢做準備。

烏克蘭昨天指出，已經準備好發動承諾已久的反攻，來奪回俄國在長達15個月的戰爭中所佔據的領土。這場衝突已奪走數萬人的生命，並將許多烏克蘭城市化為廢墟。