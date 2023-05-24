歐美援烏 擬循「以色列模式」 優先轉移武器與先進技術

烏克蘭進入對俄戰爭的關鍵階段，波蘭對烏軍援助米格-29戰機。（Getty Images）

隨著烏克蘭 進入對俄戰爭的關鍵階段，美國與北約 領導人正圍繞著加強烏方防衛與尋求保障今後主權的願景凝聚共識，美國總統拜登在內的西方領導人將比照以色列現在擁有的模式。

歐洲聯盟外交與安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）23日表示，在美國點頭放行之後，波蘭已展開訓練烏克蘭飛行員駕駛美製F-16戰機的計畫，但波蘭國防部拒絕就此發表評論。

俄羅斯 總統普亭的盟友、安全委員會副主席麥維德夫(Dmitry Medvedev)則警告稱，西方提供烏克蘭破壞力越大的武器，爆發「核浩劫的風險就越高」。

曾是俄羅斯前總統的麥維德夫在訪問越南期間，告訴俄羅斯新聞媒體說：「供應的武器越多，世界就越危險。」

過去幾個月間，鏖戰烏東城市巴赫姆特成了戰事的焦點，但大致被毀掉的城區落到俄羅斯瓦格納傭兵集團的手中之後，更廣泛的挑戰正轉趨明朗：如何把烏克蘭轉變成對抗俄羅斯侵略的堡壘。

烏克蘭頭號支持者波蘭總統杜達接受華爾街日報訪問時表示，以色列式的烏克蘭安全協議將優先考慮武器轉移與先進技術，「相關討論正進行中」，但沒有詳細說明哪些武器或技術可能根據該協議轉移給烏克蘭。熟悉磋商的西方官員指出，這項安全協議將連結到烏克蘭邁向未來加入北約的進程，但實際上不會讓北約直接槓上俄國。

因應基輔加入北約預期還要好幾年，有約束力的安全協議將是一種立刻幫助烏軍的方式。杜達表示，二月訪問波蘭的拜登討論了「以色列模式」的概念。作為北約7月立陶宛峰會計畫的一部分，此舉現正在西方盟友之間獲得認同。知情官員說，這個基於「基輔安全協議」（Kyiv Security Compact）草案的安全協議預期將在峰會後簽署。

以色列幾十年來一直享有對美的特殊關係。以國是華府在中東的最堅強夥伴，也是美方在二戰後對外援助的最大累計受領者，美國對以援助主要是以十年為期的協議，最近一次是華府承諾在2019至2028年間提供380億美元的軍援。

俄國總統普亭可能寄望延長戰事，削弱西方國家對烏克蘭的支持。如果西方國家能談妥對烏克蘭有類似美國對以色列的安排，普亭的如意算盤就行不通。