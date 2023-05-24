歐美援烏 擬循「以色列模式」 優先轉移武器與先進技術
隨著烏克蘭進入對俄戰爭的關鍵階段，美國與北約領導人正圍繞著加強烏方防衛與尋求保障今後主權的願景凝聚共識，美國總統拜登在內的西方領導人將比照以色列現在擁有的模式。
歐洲聯盟外交與安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）23日表示，在美國點頭放行之後，波蘭已展開訓練烏克蘭飛行員駕駛美製F-16戰機的計畫，但波蘭國防部拒絕就此發表評論。
俄羅斯總統普亭的盟友、安全委員會副主席麥維德夫(Dmitry Medvedev)則警告稱，西方提供烏克蘭破壞力越大的武器，爆發「核浩劫的風險就越高」。
曾是俄羅斯前總統的麥維德夫在訪問越南期間，告訴俄羅斯新聞媒體說：「供應的武器越多，世界就越危險。」
過去幾個月間，鏖戰烏東城市巴赫姆特成了戰事的焦點，但大致被毀掉的城區落到俄羅斯瓦格納傭兵集團的手中之後，更廣泛的挑戰正轉趨明朗：如何把烏克蘭轉變成對抗俄羅斯侵略的堡壘。
烏克蘭頭號支持者波蘭總統杜達接受華爾街日報訪問時表示，以色列式的烏克蘭安全協議將優先考慮武器轉移與先進技術，「相關討論正進行中」，但沒有詳細說明哪些武器或技術可能根據該協議轉移給烏克蘭。熟悉磋商的西方官員指出，這項安全協議將連結到烏克蘭邁向未來加入北約的進程，但實際上不會讓北約直接槓上俄國。
因應基輔加入北約預期還要好幾年，有約束力的安全協議將是一種立刻幫助烏軍的方式。杜達表示，二月訪問波蘭的拜登討論了「以色列模式」的概念。作為北約7月立陶宛峰會計畫的一部分，此舉現正在西方盟友之間獲得認同。知情官員說，這個基於「基輔安全協議」（Kyiv Security Compact）草案的安全協議預期將在峰會後簽署。
以色列幾十年來一直享有對美的特殊關係。以國是華府在中東的最堅強夥伴，也是美方在二戰後對外援助的最大累計受領者，美國對以援助主要是以十年為期的協議，最近一次是華府承諾在2019至2028年間提供380億美元的軍援。
俄國總統普亭可能寄望延長戰事，削弱西方國家對烏克蘭的支持。如果西方國家能談妥對烏克蘭有類似美國對以色列的安排，普亭的如意算盤就行不通。
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