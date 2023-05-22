俄邊城遇襲「我們是俄國人 是時候結束獨裁統治」

由俄國公民組成的「自由俄羅斯軍團」，拍攝影片說：「我們是俄羅斯人，跟你們一樣，是跟你們一樣的人。是時候結束克里姆林宮的獨裁統治了。」(截自YouTube影片)

俄羅斯 當局今天表示，正在對抗從烏克蘭 跨境發動侵襲的破壞者，這似乎是俄烏開戰後規模最大的其中一次入侵。一個自稱「自由俄羅斯軍團」的團體宣稱「解放」邊境城鎮科津卡。

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路透報導，俄羅斯別爾哥羅德州（Belgorod）州長格拉德科夫（Vyacheslav Gladkov）表示，俄軍、邊防衛隊、總統衛隊和聯邦安全局（FSB）正在擊退入侵者。貝爾哥羅德州與烏克蘭東北部接壤。

格拉德科夫稱目前未進行疏散，相關消息是「謊言」，「不要聽敵人的話」。

法新社報導，俄羅斯當局表示，至少有六人受傷。

與俄國 維安單位有關的Telegram頻道Baza稍早公布影像，從內容看來，有一輛烏克蘭裝甲車在邊界關卡挺進。儘管過去已有其他跨境突襲的報導，使用裝甲車滲透邊界似乎仍是俄烏開戰以來首見。

Baza頻道指出，有跡象顯示，在烏克蘭通往俄羅斯的幹道上，有三處聚落發生戰鬥。

一個自稱「自由俄羅斯軍團」（Liberty of Russia Legion）的團體在推特宣布，已「徹底解放」邊境城鎮科津卡（Kozinka），並抵達該區中心格萊伏隆（Graivoron）。這個團體宣稱組成者是跟烏克蘭軍隊合作的俄國人。

該團體寫道：「繼續前進。俄羅斯終將自由！」

自由俄羅斯軍團今天稍早還公布一段影片，片中有五名全副武裝的戰士，其中一人對著攝影機說：「我們是俄羅斯人，跟你們一樣，是跟你們一樣的人。」

「是時候結束克里姆林宮的獨裁統治了。」

影片來源：YouTube Легион "Свобода России"

烏克蘭否認參與侵襲俄羅斯領土。

總統顧問波多利雅科（Mykhailo Podolyak）表示：「烏克蘭正感興趣地關注俄羅斯別爾哥羅德州的事件，且正在研究情況，但跟此事無關。」

烏國媒體「公眾」（Hromadske）稍早引述軍事情報單位發言人尤索夫（Andriy Yusov）的話指出，發動侵襲的是準軍事團體「自由俄羅斯軍團」和「俄羅斯志願軍」（Russian Volunteer Corps）。然而報導未清楚說明尤索夫是否提出證據。

尤索夫說：「這些事件的責任由（俄羅斯）公民承擔，尤其是俄羅斯志願軍和自由俄羅斯軍團。」

「我想我們大家只得歡迎心懷反對的俄羅斯公民採取果斷行動，他們準備好對（俄國總統）普亭（Vladimir Putin）的犯罪政權進行武裝鬥爭。」