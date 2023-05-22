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自家人造反？俄邊疆地區遭攻擊 烏情報局：俄公民所為

編譯陳曉慈／即時報導
俄國邊境城市別爾哥羅德遭轟炸，傳是俄國公民組成的志願軍所為。圖為該地4月曾遭俄軍誤投炸彈。(歐新社資料照)
俄國邊境城市別爾哥羅德遭轟炸，傳是俄國公民組成的志願軍所為。圖為該地4月曾遭俄軍誤投炸彈。(歐新社資料照)

俄羅斯邊疆地區別爾哥羅德（Belgorod）22日發生大規模轟炸，莫斯科當局指控事件為烏克蘭所為，烏克蘭總統府顧問波多利雅科（Mykhailo Podolyak）否認發起攻擊，並反控事件疑似由俄國公民發起。烏克蘭國防情報總局發言人尤索夫（Andriy Yusov）則證實發動攻擊的組織「屬於烏克蘭防禦及安全勢力的一部分」，但強調該組織在俄國的攻擊是獨立行動。

CNN報導，俄羅斯別爾哥羅德州州長格拉德科夫（Vyacheslav Gladkov）22日表示，烏軍一支「破壞與偵查小隊」正已跨越邊境抵達俄國。格拉德科夫在社群平台Telegram上發文表示，該區自當地早上9時開始便遭烏軍轟炸，至少造成3人受傷。

莫斯科當局稍早表示，俄軍與其他作戰人員正在嘗試「殲滅」發動攻擊的組織，並指控烏克蘭為「轉移巴赫姆特的焦點」，所以才發動對該區的攻擊。

烏克蘭總統府顧問波多利雅科（Mykhailo Podolyak）表示，烏克蘭正密切關注俄國別爾哥羅德地區的事件，但否認與事件有關。波多利雅科指出，攻擊事件可能由俄國公民組成的「游擊隊」發起。

烏克蘭國防情報總局發言人尤索夫（Andriy Yusov）向CNN證實，發動攻擊的組織「屬於烏克蘭國防及安全部隊」，但強調組織成員為俄國公民，且在俄國境內的行為也獨立於烏軍，非受烏軍指揮。

「自由俄國軍團」（Freedom of Russia Legion）及「俄羅斯志願軍」（Russian Volunteer Corps）在Telegram發文承認對別爾哥羅德發動攻擊。

CNN報導，俄羅斯官員表示，別爾哥羅德地區近來頻繁發生示威抗議。格拉德科夫日前曾指出，5月稍早有2架無人機在該區引爆並墜落民宅，未傳出任何傷亡，但兩座民宅及一輛汽車遭毀。此外，還有一架無人機在該區高空遭俄國防空系統擊落。

影片來源：YouTube CNN

烏克蘭 俄國 俄羅斯

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