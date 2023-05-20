澤倫斯基出席阿盟 指中東對俄侵略視而不見

澤倫斯基(右)會見沙烏地阿拉伯王儲兼首相穆罕默德。(美聯社)

烏克蘭 總統澤倫斯基 今天在阿拉伯聯盟（Arab League）峰會發表談話時指控，部分阿拉伯國家領袖對俄羅斯侵略烏克蘭一事「視而不見」，而俄羅斯的親密盟友敘利亞總統阿塞德也出席。

中央社引述法新社報導，澤倫斯基19日抵達沙烏地阿拉伯 阿拉伯吉達，會見沙烏地阿拉伯王儲兼首相穆罕默德（Mohammed bin Salman, MBS），他指要加強烏克蘭與阿拉伯世界的聯繫與雙邊關係。

這是澤倫斯基自2022年2月俄羅斯全面侵略烏克蘭以來首度訪問中東，讓他有機會向該地區領導人發表談話。在團結一致支持基輔方面，中東地區遠不如堅定的西方。

澤倫斯基指出：「克里米亞是第一個在俄羅斯占領下遭受苦難之地，迄今在被占領克里米亞遭受鎮壓的大多是穆斯林。」

澤倫斯基指出，在克里米亞和遭臨時占領地區內的政治囚犯、人民歸國、和平方案、能源合作上，沙烏地阿拉伯都有著重要角色，「我們準備將我們的合作提升到一個新水平。」

烏克蘭總統辦公室主任葉爾馬克（Andriy Yermak）日前接受沙烏地阿拉伯AlHadath電視台訪問時表示：「對烏克蘭來說，重要是阿拉伯世界了解烏克蘭今天發生的事情真相，烏克蘭人一年多來如何對抗俄羅斯入侵…這場戰爭不是我們發起，侵略行為是針對我們的。」

他又談到澤倫斯基倡導的和平方案，「這方案完全基於國際法和聯合國憲章原則。我們強烈歡迎沙烏地阿拉伯和其他阿拉伯國家參加將舉行的和平峰會，屆時世界各地領導人將能找到解決方案結束戰爭，基於澤倫斯基總統的和平方案。」

他並指在交換囚犯的重要事情上，沙烏地阿拉伯有著能協助釋放大量烏克蘭和其他國家公民的角色。

報導稱，2022年9月，俄烏公布交換戰俘時，澤倫斯基曾指中間牽涉土耳其與沙烏地阿拉伯的幫助。