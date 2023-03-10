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俄祭極音速飛彈轟烏釀9死 核電廠等多地停電

中央社基輔9日綜合外電報導
烏克蘭南部城市赫松（Kherson）一座巴士站至少有3人在砲襲中喪命。歐新社
烏克蘭南部城市赫松（Kherson）一座巴士站至少有3人在砲襲中喪命。歐新社

俄羅斯9日晚趁著民眾睡夢中對烏克蘭各地發動大規模飛彈攻擊，造成至少9名平民喪命、電力中斷。基輔表示，這波攻擊包含6枚「匕首」極音速巡弋飛彈，是俄方最珍貴的武器之一。

法新社報導，俄軍稱這次襲擊是回應基輔當局上週在俄國西部布揚斯克州（Bryansk）所謂「恐怖主義行動」的「大規模報復」，還說俄方用了「匕首」（Kinzhal）極音速飛彈。

莫斯科當局稱烏克蘭民族主義者闖入布揚斯克州並殺害2名平民，基輔將這種說法斥為挑釁。

俄國還說將於13日和聯合國討論運糧協議延長事宜，使得聯合國斡旋的這份至關重要的協議能否延長打上問號。這份運糧協議幫助緩解俄羅斯全面入侵烏克蘭引發的全球糧食危機。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示，俄方總共發射81枚飛彈，在西部利維夫州（Lviv）和東部城市第聶伯羅（Dnipro）分別造成5人和1人喪命。

澤倫斯基說：「占領者只會恐嚇平民，他們只會這麼做，但這對他們沒有幫助。他們無法逃避為他們的一切所作所為負起責任。」他表示，這場襲擊擊中10個州的基礎設施和住宅建物。

根據烏國官員說法，南部城市赫松（Kherson）一座巴士站至少有3人在另一場砲襲中喪命。

據路透報導，莫斯科當局表示，這類攻擊意在削弱烏克蘭的戰鬥能力，基輔當局則表示，這些空襲不具軍事目的，旨在傷害並恐嚇平民，觸犯戰爭罪。

華府稱這場飛彈襲擊「殘酷且不正當」。

澤倫斯基表示，這場攻擊是「一個恐怖分子國家再次企圖對抗文明」，還說烏克蘭不會被打敗。

澤倫斯基在每日例行全國談話中說：「我們的國家和人民永遠不會被束縛。飛彈或暴行都無法幫助俄羅斯實現這個目標。」

此外，地方官員表示，俄羅斯飛彈攻擊也讓烏國位於東北部的第2大城哈爾科夫（Kharkiv）停電、停水或沒有暖氣可用。

烏國官員指出，這場攻擊也切斷了俄國占領區裡札波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠的供電，迫使核電廠必須使用柴油發電機，不過9日電力已恢復。

札波羅熱核電廠斷電，促使聯合國核能機構首長發布嚴峻警告，說「下次好運恐怕會用完」，澤倫斯基呼籲西方國家對俄國原子工業祭出制裁。

俄羅斯9日晚趁著民眾睡夢中對烏克蘭各地發動大規模飛彈攻擊。圖為在利維夫州一個村莊...
俄羅斯9日晚趁著民眾睡夢中對烏克蘭各地發動大規模飛彈攻擊。圖為在利維夫州一個村莊的房屋被砲彈襲擊後，村民們正在清理廢墟。美聯社

烏克蘭 澤倫斯基 俄羅斯

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