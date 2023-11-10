在倫敦的日子，每逢星期六我大多會選擇留在家裡，因為地鐵 和火車等交通工具即使不是罷工，都會特別擠擁，退休 人士幹嘛要跟人家擠？

星期六，我就安心付託給老牌演員安吉拉·蘭斯伯瑞（Angela Lansbury）吧。電視台有一個頻道是會在星期六不停播放Angela主演的電視劇《Murder, She Wrote》的，該偵探懸疑劇橫跨於1980至90年代，共有十二季，可見當年是極受歡迎的。

從少女年代已參與拍攝電影和舞台劇 的安吉拉，拍攝《Murder, She Wrote》時已踏進中年，但她仍神采飛揚，幹勁十足，演技不慍不火，每次都能憑著智慧揪出真正兇手來。老實說，現在重看，她的節奏感仍絕不過時。

當退休人士都處於「落雨收柴」的狀況時，安吉拉卻愈戰愈勇，從來未受年齡因素影響而窒礙發展，她從未停過演和唱，《美女與野獸》電影裡的茶壼太太正是她幕後配音的，她主唱的《Beauty and the Beast》一曲，至今仍能縈繞腦海。

安吉拉在2022年逝世，享年96歲，有一對子女、三個孫和五個曾孫送行，不枉此豐盛人生。

在回味安吉拉的演出時，電視機傳來了一把非常熟悉的長者聲音。噢！他就更不得了，今年97歲高齡仍充滿朝氣地主持新一輯《Planet Earth》節目，他正是大衛·艾登堡（Sir David Attenborough）。

不是說笑的，我細細個就經常看大衛伯伯主持兼旁白的探索大自然紀錄片，時常感到驚訝，為何他的旁白會如此親切而又充滿分量的呢？小妹也曾配過不少旁白，卻一丁點兒水準也談不上。

答案其實不難，大衛伯伯大半生致力於保護環境，他親身參與資料蒐集、編寫內容、深入大自然世界探索，那又豈止旁白那麼簡單？