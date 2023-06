1986年史恩康納萊(Sean Connery)主演的《玫瑰之名》(The Name Of The Rose),到今日此片仍有其永恒意義。這雖然是一部懸疑偵探片,偵查修道院一連串凶殺案的來龍去脈,但如果將此片看作屬於鐵金剛片系列,就會喪失內裡隱藏的文化訊息,有如捉了鹿而不懂脫角。

事實上,此片改編自艾柯(Umberto Eco)的同名小說 ,艾柯(1932-2016)是已故著名義大利 作家,身兼哲學家、歷史學家等多重身分,更是符號學權威。他本是研究學術理論,《玫瑰之名》是他初試牛刀的小說,一出版便一鳴驚人。

小說以玫瑰為名,但無論是小說或電影,都找不到玫瑰,而這正是艾柯的意圖,因為「玫瑰」只是符號或名相,人們往往從符號連繫到符號表面的意義,而符號與本質可以是風馬牛不相及。艾柯正是教人解構符號,以《玫瑰之名》寫完全與玫瑰無關的小說。

小說內容講述一個發生在中世紀義大利修道院的神祕故事。方濟各會修士威廉 與弟子阿德索前往義大利北部山區一所修道院,執行調解神聖羅馬帝國皇帝與教宗紛爭的任務。以精於推理馳名的威廉修士受修道院長委託,調查修道院一宗命案,但隨後死亡事件發展為一系列連環殺人事件,並且牽涉修道院隱藏的一個大祕密,與修道院圖書館的瞎眼館長佐治有關。

佐治是個飽學之士,但他特別憎恨古希臘哲人亞里斯多德,認為此人與基督教唱對台戲,而艾柯則是巧妙地,把亞里斯多德的《詩學》已遺失的喜劇著作部分,描述成被佐治視之為洪水猛獸。佐治認為「笑」是平民武器,是對宗教神聖的最大破壞力量,而為了不讓此書流傳,他在書頁間塗上毒藥因而引發命案。