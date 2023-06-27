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玫瑰之名

〈六合飛翔〉岑逸飛

1986年史恩康納萊（Sean Connery）主演的《玫瑰之名》(The Name Of The Rose)，到今日此片仍有其永恒意義。這雖然是一部懸疑偵探片，偵查修道院一連串凶殺案的來龍去脈，但如果將此片看作屬於鐵金剛片系列，就會喪失內裡隱藏的文化訊息，有如捉了鹿而不懂脫角。

事實上，此片改編自艾柯(Umberto Eco)的同名小說，艾柯(1932-2016)是已故著名義大利作家，身兼哲學家、歷史學家等多重身分，更是符號學權威。他本是研究學術理論，《玫瑰之名》是他初試牛刀的小說，一出版便一鳴驚人。

小說以玫瑰為名，但無論是小說或電影，都找不到玫瑰，而這正是艾柯的意圖，因為「玫瑰」只是符號或名相，人們往往從符號連繫到符號表面的意義，而符號與本質可以是風馬牛不相及。艾柯正是教人解構符號，以《玫瑰之名》寫完全與玫瑰無關的小說。

小說內容講述一個發生在中世紀義大利修道院的神祕故事。方濟各會修士威廉與弟子阿德索前往義大利北部山區一所修道院，執行調解神聖羅馬帝國皇帝與教宗紛爭的任務。以精於推理馳名的威廉修士受修道院長委託，調查修道院一宗命案，但隨後死亡事件發展為一系列連環殺人事件，並且牽涉修道院隱藏的一個大祕密，與修道院圖書館的瞎眼館長佐治有關。

佐治是個飽學之士，但他特別憎恨古希臘哲人亞里斯多德，認為此人與基督教唱對台戲，而艾柯則是巧妙地，把亞里斯多德的《詩學》已遺失的喜劇著作部分，描述成被佐治視之為洪水猛獸。佐治認為「笑」是平民武器，是對宗教神聖的最大破壞力量，而為了不讓此書流傳，他在書頁間塗上毒藥因而引發命案。

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