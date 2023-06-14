旺角街景。(圖：作者王曉革提供)

終於，時隔三年之久，兔年清明過後的一天，我再次來到這裡；在山東街與西洋菜南街的交界處，我摘下口罩，深深地吸了一口氣，此時此刻，似乎應該喃喃說上一句：久違了，旺角。

不遠處，田園書屋的前面，還是那個位置──停著一輛富豪雪糕車，這麼些年，彷彿一直不曾開走似的。

當晚漫步旺角街頭，感覺……怎麼說呢？

店鋪上面的那些五顏六色的招牌和燈箱廣告少了許多，抬眼望去，樓群之上甚至完全裸露天空，一時有些不太適應，竟然產生一種「這是旺角嗎」的疑問。總之，是和過去不太一樣，這樣也好，頭頂上方清爽，安全。

報攤上售賣的報紙，擺有《東方日報》、《星島日報》、《明報》、《信報》和《文匯報》、《大公報》等等。

街頭那家卓悅藥妝店沒有了，原址被莎莎和另一家店鋪占有。因其是上市公司，我看了一下相關報導，說是在港交所一度停牌九個月。

鄰近旺角港鐵某一入口處的美心餐飲也不見了，以往去過幾次，另外一家正在原地裝修；是不是因為幾年疫情的影響太大？不得而知。

那麼，我最愛逛的書店 呢？由店員處得知：尚書房、國風堂還有梅馨書舍都已結業，也就是說改行了或倒閉了。是不是也有例外？如果有，恐怕「我的書房」算是一家，三家店鋪連鎖，而且居然全是地鋪。

常住的那家賓館老闆娘熱情依舊，歡迎我的第十次入住。聽她說起這幾年的艱難，想必是咬緊牙關才撐過來的，不容易啊。況且，百業蕭條之後，必然要有一個恢復期。

令人欣喜的事莫過於結算方式的改進。老闆娘告訴我，現在店裡可以用微信 和支付寶支付房租，這樣一來自然方便許多，不用攜帶那麼多現金了。她接著笑說：「這方面和大陸相比，香港 顯得落後。」

買書時，店員也告訴我可用微信和支付寶結算；就連過去常光顧的一家街頭排檔也可以了，結帳時老闆用POS機掃我手機付款碼，馬上就按照即時匯率將港幣轉為人民幣。

下面得說說書了，畢竟赴港的主要目的和以往一樣，還是淘書，以旺角為中心四處去淘，比較心水的有以下幾本：

董橋先生的《文林回想錄》、《憶胡適》，均由牛津大學出版社出版。不知為什麼，版權頁沒有出版日期。遺憾的是，還有一本想買的書沒有找到──鄭明仁先生的《香港文壇回味錄》。

再有就是幾本舊書，劉以鬯先生的《酒徒》，獲益出版事業有限公司2003年7月修訂版，本人已有此書的內地版，這次再存一本港版；台灣老詩人周夢蝶的《十三朵白菊花》，洪範書店2002年初版；蔣夢麟先生的《西潮》，磨劍堂出版，也是版權頁沒有相關信息，經推測應是1960年代。

短短的四天時間一晃而過，最後還是那句話：我還會來的，7月還有香港書展。

記得去年4月，我寫過一篇隨筆，發表在台灣一家雜誌上。其中有那麼兩句：「等那一天到來，我將再次赴港，直奔那些睽違已久的書店；然後，放縱一下，自助餐廳大吃一頓；接著，去登打士街的恆香買老婆餅，去彌敦道的榮華買鳳梨酥……。」

除了自助餐廳大吃一頓，其他的我做到了。