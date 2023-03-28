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〈心有所感〉赫連擁

以往經常閒逛的新聞直播間，已有好一陣子沒去，有天心血來潮就想跟幾個認識很久的ID打打招呼，赫然發現只是送出「你好！」竟會被AI自動攔截，除了自己的設備上看得見貼文之外，全聊天室內的網民一概不知你剛才公開說了什麼。

經過幾位熟識的人解釋，才知道原來在我不來訪的這段期間，「你」這個字竟然被後台管理直播室的小編設置成「關鍵字」，凡見「你／妳」就封殺，帖子貼了等於白貼，原因是為了杜絕網民之間在具有互動功能的聊天室內互罵，或對新聞直播主發出不遜言語。真是豈有此理，把代名詞都禁用，不知該對出主意的人圈圈叉叉狠批一頓好，還是應誇獎此人是個天才？算「你」狠！呵呵！連這句話也貼不上。

代表「你」字的古文「爾、汝、乃、子」就此可以搬出來用了，來一句「汝可好？很久未見閣下……。」只為了躲避系統刪除，完成禮貌招呼的使命，卻感覺很酸，貽笑大方。

去別的直播間聊天室無意提起此事，說我最近頻繁使用「閣下」二字，讓一兩位網友誤以為哪裡得罪了我，刻意在言語上跟他保持距離，又是惹來一頓爆笑。這都是什麼事啊！嗯！你問我那些人又是怎麼在不用第二人稱的情況下，跟我打招呼的？他們用揮手符號，或者只說「姐好」。

AI

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