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嘻笑有度

〈心有所感〉劉水荷

去年，參加本地的春晚活動，晚會提供餐點，大家一起愉快地享受美食，忽然平日喜歡開玩笑的A女士戲謔對我說：「好羨慕你，胃口還是這麼好！」聲量不小，引來眾人的關注；她覺得有趣，然而面對眾人的眼光，我恨不得找個地洞鑽進去。她又轉頭調侃另一位：「這戒指很漂亮，是玉的嗎？不是塑膠的吧？」見對方臉色不太好看，她說：「開玩笑的。」

我的微信沒有設頭像，經人建議我放一張比較漂亮、陽光的照片，我選了一張照像館拍攝的藝術照，這是前幾年公司送的聖誕禮物，見朋友誇讚「漂亮」，A女士說：「年輕時誰不漂亮？現在老了、醜了，不願面對，乾脆放一些寵物、花草、風景照之類的，放舊照，那是自欺欺人。」

場面有些尷尬，另一位李姓朋友的頭像是青春洋溢的學士照，這時說了一句：「真掃興！對不起，失陪。」起身走人，大家面面相覷，A女士笑說：「玩笑而已。」

語言是一門「藝術」，表現個人的文化功底和三觀態度，言為心聲，語為心境，俗話說「病從口入 禍從口出」，有人習慣恣意的開別人玩笑，自以為是幽默風趣，然而「人言可畏」。

言語就像鋒利的刀子，具有強大的殺傷力，對內心造成的傷害，勝過留下疤痕的外傷，殊不知一句無心的玩笑話，「說者無意，聽者有心」，你可能不知道，一句玩笑話對別人造成的困擾、影響會有多大，很可能會在對方心中留下一輩子的陰影。

幽默和反感往往是一線之隔，佛禪：「沒有口德，就沒有品德。」開口見人品，不要把嘲諷當成幽默或是玩笑，玩笑若是當事人不笑，就不是玩笑，而「自嘲」才是成人世界裡最受歡迎的說話藝術。

嘲諷、譏笑是難聽的聲音，讚美、鼓勵是美麗的語言，「良言一句三冬暖」，一句「同情」、「理解」的話，讓人如沐春風，增添勇氣，給人帶來安慰，讓我們「出言有尺，嘻笑有度」吧。

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