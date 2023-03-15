我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

矽銀倒閉 金山華人創業者4次轉帳失敗 排隊取出數百萬

「媽的多重宇宙」奪奧斯卡 專訪最佳導演關家永母親

飲食也是文化

〈六合飛翔〉岑逸飛

徐濤，1953年生，他20多歲時被分到毛澤東身邊當保健醫生。據徐濤的回憶，毛澤東曾對他說：「我看中國有兩樣東西對世界是有貢獻的，一個是中醫中藥，一個是中國菜飯；飲食也是文化。」

說起中國對世界的貢獻，為什麼不說「四大發明」，而說「中醫中藥」和「中國菜飯」？大概因為「四大發明」舉世共知，而「醫藥」與「菜飯」卻還是「養在深閨人未識」。醫藥和菜飯都是在中國傳統文化背景下產生，兩者之間沒有嚴格的界限，都是我們的生命和生活的保障。

中國人口多，飲食從先秦開始，便以穀物為主，肉少糧多，輔以菜蔬，這是典型的菜飯結構，其中飯是主食，而菜則是為了下飯。中國烹飪的首要目的，是使不可口的食物變得精妙絕倫；難怪中國烹飪技術的發達，令許多西方人看來不可以吃的食物，經過中國廚師的手藝，變得使人一見之下而食欲頓開。

中國人的食譜相當廣泛，舉凡能夠食者皆食，甚少禁忌；中國人更將飲食作為人生至樂來追求。

中國的飲食藝術， 是以色、香、味 為烹調的原則，缺一不可。 為使食物色美，通常是在青、綠、 紅、黃、白、 黑、醬等色中取三至五種色調配，也就是選用了適當的素菜料， 包括一種主料和二、三種不同顏色的配料，使用適當的烹法與調味，就能夠使菜色美觀。

其方法是加入適當的香料，務使食物的氣味芬芳。當烹調各種食物的時候，必須注重鮮味與原味保留，盡量去除腥羶味；早於商朝的伊尹就已創有「鼎鼐調和」之法，以甜、酸、苦、辣、鹹等五味調製食物，配合人體的心、肝、脾、肺、腎等五臟所需要的營養素，以維護人體健康。

食譜

上一則

台北故宮10萬高階圖檔外流 被放到百度淘寶賤賣

下一則

喜歡寫作

延伸閱讀

第3任期開啟、權力比肩毛澤東 習近平1人時代降臨

第3任期開啟、權力比肩毛澤東 習近平1人時代降臨
人大選舉 習近平3度當選國家主席

人大選舉 習近平3度當選國家主席
德州人語／誰希望北京對台動武

德州人語／誰希望北京對台動武
澳廣：習幼年因父失勢而自卑至今 入黨靠走後門

澳廣：習幼年因父失勢而自卑至今 入黨靠走後門

熱門新聞

香港出生、今年41歲的李森是全法國唯一拿到一星的中餐廳—巴黎香格里拉酒店香宮行政主廚。（記者沈昱嘉／攝影）

法國唯一米其林中餐廳 巴黎香宮名廚李森 連8年摘一星

2023-03-11 06:00
海鮮大餐。（典樂．圖片提供）

摩洛哥的飲饌風流

2023-03-09 02:02

少年夫妻老來伴

2023-03-12 03:01
台北故宮十萬件文物數位高階圖檔遭複製外流，並在百度、淘寶等網站被賤賣，引發資安問題。圖為淘寶網站上的圖檔目錄。記者鄭超文／攝影

台北故宮10萬高階圖檔外流 被放到百度淘寶賤賣

2023-03-14 16:13
腦大∕圖

神探、殺手大對決

2023-03-11 02:02

疲倦弟弟

2023-03-10 02:08

超人氣

更多 >
華女攜兒來美看病 慘遭「殺豬盤」被騙萬元

華女攜兒來美看病 慘遭「殺豬盤」被騙萬元
俄戰機黑海上空撞毀美軍無人機 白宮譴責魯莽

俄戰機黑海上空撞毀美軍無人機 白宮譴責魯莽
遇上銀行倒閉 專家說明存戶該如何應變

遇上銀行倒閉 專家說明存戶該如何應變
奧斯卡影后楊紫瓊 感謝香港成就她 擁港豪宅31年升值12倍

奧斯卡影后楊紫瓊 感謝香港成就她 擁港豪宅31年升值12倍
山東女煮熟雞蛋忘記吃 放了20年竟變「紅寶石」

山東女煮熟雞蛋忘記吃 放了20年竟變「紅寶石」