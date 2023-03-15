徐濤，1953年生，他20多歲時被分到毛澤東身邊當保健醫生。據徐濤的回憶，毛澤東曾對他說：「我看中國有兩樣東西對世界是有貢獻的，一個是中醫中藥，一個是中國菜飯；飲食也是文化。」

說起中國對世界的貢獻，為什麼不說「四大發明」，而說「中醫中藥」和「中國菜飯」？大概因為「四大發明」舉世共知，而「醫藥」與「菜飯」卻還是「養在深閨人未識」。醫藥和菜飯都是在中國傳統文化背景下產生，兩者之間沒有嚴格的界限，都是我們的生命和生活的保障。

中國人口多，飲食從先秦開始，便以穀物為主，肉少糧多，輔以菜蔬，這是典型的菜飯結構，其中飯是主食，而菜則是為了下飯。中國烹飪的首要目的，是使不可口的食物變得精妙絕倫；難怪中國烹飪技術的發達，令許多西方人看來不可以吃的食物，經過中國廚師的手藝，變得使人一見之下而食欲頓開。

中國人的食譜 相當廣泛，舉凡能夠食者皆食，甚少禁忌；中國人更將飲食作為人生至樂來追求。

中國的飲食藝術， 是以色、香、味 為烹調的原則，缺一不可。 為使食物色美，通常是在青、綠、 紅、黃、白、 黑、醬等色中取三至五種色調配，也就是選用了適當的素菜料， 包括一種主料和二、三種不同顏色的配料，使用適當的烹法與調味，就能夠使菜色美觀。

其方法是加入適當的香料，務使食物的氣味芬芳。當烹調各種食物的時候，必須注重鮮味與原味保留，盡量去除腥羶味；早於商朝的伊尹就已創有「鼎鼐調和」之法，以甜、酸、苦、辣、鹹等五味調製食物，配合人體的心、肝、脾、肺、腎等五臟所需要的營養素，以維護人體健康。