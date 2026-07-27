我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBA／詹姆斯領銜東區來勢洶洶 唐斯：尼克只需要專注自己

西雅圖美食節槍響 至少2死5傷 單軌列車全面停駛

最後的探戈（四）

清禾
聽新聞
test
0:00 /0:00

兩人對視，空氣裡出現短暫的沉默。

最後，阿方索拿出一張照片，放到桌上。那是艾斯特班失蹤前一天拍攝的。

依蕾娜看了一眼，忽然停住。

照片裡，艾斯特班身後有一面鏡子。鏡子映出舞廳角落，角落裡坐著紅裙女子。她面前的桌上放著一張樂譜。

依蕾娜把照片拿近，「這張照片哪來的？」

「舞廳攝影師。」阿方索問：「你看見什麼了？」

依蕾娜沒有回答。

因為她看見的並不是樂譜，而是樂譜最下方的一行字。

字很模糊，但仍能辨認，她低聲念出來：「最後一步。」

阿方索愣住，「什麼？」

依蕾娜把照片遞給他。

阿方索仔細看，果然看見幾個殘缺的字母，像是樂譜標題的一部分。

「最後一步。」

兩人同時沉默下來。這是第一次，除了〈最後的探戈〉之外，出現另一個關鍵詞。

阿方索問：「你知道它代表什麼嗎？」

依蕾娜緩緩搖頭。

就在這時，她忽然想起一件事。紅裙女子第一次來時，曾經說過一句話：「我要陪他跳完最後一支舞。」

當時她沒有在意，現在卻忽然有了不同的感覺。彷彿那句話不是比喻，而是真正的答案。

當天晚上，依蕾娜再次見到紅裙女子。她像往常一樣坐在窗邊，面前放著黑咖啡，沒有動過。

依蕾娜坐到她對面，「我今天見到一個記者。」

女人點頭，似乎並不意外。「阿方索。」

依蕾娜一愣，「你認識他？」

「不認識。」

「那你怎麼知道名字？」

女人望著窗外的夜色，沒有回答。

依蕾娜忽然覺得，對方似乎總比別人早一步知道某些事情，像是在追逐一條只有她能看見的線。

「你到底在找什麼？」依蕾娜問。

女人沉默很久，然後從手袋裡拿出一張泛黃的紙，放在桌面。（四）

精華 FAQ

  • 因為照片中除了艾斯特班，鏡子還照出舞廳角落的紅裙女子，而她面前桌上的樂譜下方，隱約出現「最後一步」這個新線索，顯示案件可能不只與〈最後的探戈〉有關。

  • 它像是樂譜標題或提示的一部分，與紅裙女子曾說過的「我要陪他跳完最後一支舞」互相呼應，暗示她可能掌握艾斯特班失蹤真相，甚至知道結局的關鍵步驟。

  • 她在得知阿方索介入後，終於從手袋裡拿出泛黃紙張，顯示她不再只以沉默迴避，而是準備揭露更多秘密，讓依蕾娜與阿方索進一步接近真相。

上一則

海上烏托邦──理察‧鮑爾斯《遊樂場》

延伸閱讀

醒著也無法逃離（四）

醒著也無法逃離（四）
朗德街（全文完）

朗德街（全文完）
遇見福爾摩斯（上）

遇見福爾摩斯（上）
停步暫借問

停步暫借問

熱門新聞

建山機械董事長張慶成（右）、總經理張慶宗（左）為了打造淡江大橋，研發新工法、設備，培養焊工，才完成了這座「不可能任務」的大橋。(記者曾原信／攝影)

鋼鐵兄弟打造淡江大橋 職人精神成就一眼千年

2026-07-22 07:00
建山機械董事長張慶成（左）與總經理張慶宗（右）與淡江大橋合影。（記者林伯東／攝影）

淡江大橋工程 看見張家兄弟的浪漫與堅持

2026-07-22 07:00

自駕甘苦談

2026-07-20 02:00

飛來橫禍

2026-07-21 02:00
（圖／太陽臉）

女中路（上）

2026-07-20 18:00

大四那一年

2026-07-25 02:00

超人氣

更多 >
王凱猝逝 璟宣淚曝「前天才說身體不適」不敢跟劇組說

王凱猝逝 璟宣淚曝「前天才說身體不適」不敢跟劇組說
福州男用餐時「肚子突變大」餐廳員工勸3次搶回一條命

福州男用餐時「肚子突變大」餐廳員工勸3次搶回一條命
菲爾茲獎美國得主 中文流利暴紅 兒曾問：爸出生中國？

菲爾茲獎美國得主 中文流利暴紅 兒曾問：爸出生中國？
好市多8月折扣本出爐 這些家用必需品最值得囤貨

好市多8月折扣本出爐 這些家用必需品最值得囤貨
王凱租屋處暴斃 曾陷低潮轉戰夜店公關 月領最低薪求生

王凱租屋處暴斃 曾陷低潮轉戰夜店公關 月領最低薪求生