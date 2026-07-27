最後的探戈（四）
兩人對視，空氣裡出現短暫的沉默。
最後，阿方索拿出一張照片，放到桌上。那是艾斯特班失蹤前一天拍攝的。
依蕾娜看了一眼，忽然停住。
照片裡，艾斯特班身後有一面鏡子。鏡子映出舞廳角落，角落裡坐著紅裙女子。她面前的桌上放著一張樂譜。
依蕾娜把照片拿近，「這張照片哪來的？」
「舞廳攝影師。」阿方索問：「你看見什麼了？」
依蕾娜沒有回答。
因為她看見的並不是樂譜，而是樂譜最下方的一行字。
字很模糊，但仍能辨認，她低聲念出來：「最後一步。」
阿方索愣住，「什麼？」
依蕾娜把照片遞給他。
阿方索仔細看，果然看見幾個殘缺的字母，像是樂譜標題的一部分。
「最後一步。」
兩人同時沉默下來。這是第一次，除了〈最後的探戈〉之外，出現另一個關鍵詞。
阿方索問：「你知道它代表什麼嗎？」
依蕾娜緩緩搖頭。
就在這時，她忽然想起一件事。紅裙女子第一次來時，曾經說過一句話：「我要陪他跳完最後一支舞。」
當時她沒有在意，現在卻忽然有了不同的感覺。彷彿那句話不是比喻，而是真正的答案。
當天晚上，依蕾娜再次見到紅裙女子。她像往常一樣坐在窗邊，面前放著黑咖啡，沒有動過。
依蕾娜坐到她對面，「我今天見到一個記者。」
女人點頭，似乎並不意外。「阿方索。」
依蕾娜一愣，「你認識他？」
「不認識。」
「那你怎麼知道名字？」
女人望著窗外的夜色，沒有回答。
依蕾娜忽然覺得，對方似乎總比別人早一步知道某些事情，像是在追逐一條只有她能看見的線。
「你到底在找什麼？」依蕾娜問。
女人沉默很久，然後從手袋裡拿出一張泛黃的紙，放在桌面。（四）
因為照片中除了艾斯特班，鏡子還照出舞廳角落的紅裙女子，而她面前桌上的樂譜下方，隱約出現「最後一步」這個新線索，顯示案件可能不只與〈最後的探戈〉有關。 它像是樂譜標題或提示的一部分，與紅裙女子曾說過的「我要陪他跳完最後一支舞」互相呼應，暗示她可能掌握艾斯特班失蹤真相，甚至知道結局的關鍵步驟。 她在得知阿方索介入後，終於從手袋裡拿出泛黃紙張，顯示她不再只以沉默迴避，而是準備揭露更多秘密，讓依蕾娜與阿方索進一步接近真相。
精華 FAQ
因為照片中除了艾斯特班，鏡子還照出舞廳角落的紅裙女子，而她面前桌上的樂譜下方，隱約出現「最後一步」這個新線索，顯示案件可能不只與〈最後的探戈〉有關。
它像是樂譜標題或提示的一部分，與紅裙女子曾說過的「我要陪他跳完最後一支舞」互相呼應，暗示她可能掌握艾斯特班失蹤真相，甚至知道結局的關鍵步驟。
她在得知阿方索介入後，終於從手袋裡拿出泛黃紙張，顯示她不再只以沉默迴避，而是準備揭露更多秘密，讓依蕾娜與阿方索進一步接近真相。
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