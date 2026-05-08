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法院裁定川普全球關稅不合法 學者指仍有手段

千萬粉絲爆「買的」？李毓芬消失4個月 一夜掉粉172萬

不修則已（二三）

徐徐
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「沒有特效藥，不可逆。只能靠藥物干預，讓他不那麼折騰。醫生說，他這輩子的『體面』，已經提前謝幕了。」老何嘆了口氣，「還好現在離婚有三十天冷靜期。我媽知道他是生病後，決定原諒他，不離了。」

「你媽真可憐。」慧芳脫口而出，語氣裡是不加掩飾的憐憫。

「你不覺得她很偉大嗎？」老何在那頭突然止住了話頭，過了幾秒才低低地續上一句：「我想，這就是相濡以沫吧。可惜，我們那時候沒趕上這個冷靜期。」

「老何，有沒有冷靜期都一樣，」慧芳冷冷地接話，「我這輩子最不缺的就是冷靜。而我冷靜之後的結果依然是：絕不原諒出軌。」

那頭傳來沉悶的摩挲聲，老何沒有立刻接話，似乎正不安地換著手拿手機。在那細碎的雜音裡，慧芳甚至能聽到他因緊張而變得粗重、費力的呼吸。終於，那聲音帶著股豁出去的沙啞，一寸寸擠了出來：「我承認我有對不住你的地方。可是慧芳，你當初為何不多問一句『為什麼』呢？這麼多年我一個人回想，有時候甚至懷疑你是不是故意的──就為了找個名正言順的理由，好把我踢出家門？」

「什麼、什麼，你吃錯藥了吧老何？這種話你也說得出口！」慧芳只覺一股逆流直衝腦門，情不自禁又咬住了牙，連嗓音都不知不覺變了調：「我可是親眼看著你們親親熱熱地騎著車，鑽進半夜的湖濱！那家旅館叫什麼來著？月湖雅居──那是你們這種『野鴛鴦』定點的老巢吧？還有那些名字花裡胡哨的青年旅舍、烏煙瘴氣的鐘點房，甚至連膠囊旅館、大眾浴場你都沒放過！老何啊老何，翻看你支付寶那一串支付記錄的時候，我簡直替你臊得慌！」（二三）

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