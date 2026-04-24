圖／薛慧瑩

「這是綠豆糕，」楊太太見我盯著看，解釋道，「上海老字號的，我託人從國內帶過來的。你嘗嘗。」

綠豆糕入口即化，甜而不膩。我誇了幾句，楊太太更高興了，開始滔滔不絕地說起Jack的情況。

Jack中文名叫楊建華，在香港 出生，十幾歲隨父母移民 美國。大學讀的是商學院，畢業後在父親公司做事。性格內向，喜歡看書、釣魚 ，偶爾打高爾夫。不抽菸，很少喝酒，沒有任何不良嗜好。

「我們家的條件你也看到了，」楊太太環顧四周，「房子、車子都不缺。Jack人老實，就是太老實了，不會追女孩子。這些年也相過幾次親，都沒成。」

Jack坐在一旁，低頭喝茶，偶爾附和母親一兩句「是、是、是」、「對、對、對」，像個被大人帶來見客的孩子。

「那……Jack對女方有什麼要求嗎？」我問。

Jack抬起頭，想了想，「合得來就好。」

「什麼叫合得來？」楊太太搶過話頭，「就是要門當戶對、知書達禮。最好也是從香港或者台灣來的，生活習慣接近。年齡嘛，三十歲左右，不能太大也不能太小……」

「媽，」Jack輕聲打斷，「還是要看緣分。」

「緣分、緣分，你都等了四十年了，緣分還沒來？」楊太太嗔怪地看他一眼，又轉向我，「李小姐，你身邊有沒有這樣的女孩子？」

我忽然想起一個人。是我在朋友party上認識的，叫林曉薇，三十二歲，從台北來的。她在華盛頓大學讀教育碩士，今年剛畢業，正在找工作。我們偶爾還有聯繫，記得她提起過，家裡催她找對象催得緊。

我把林曉薇的情況說了說，楊太太眼睛亮了，「這個好！台北來的，有文化，年齡也合適。李小姐，你安排他們見個面吧？」

我看Jack，他點點頭，臉上露出些許期待。

我立刻給曉薇打了電話約好，下周六下午兩點，在購物中心見面。具體地點定在北門的星巴克，好認。

「北門，記住了？」我離開前又確認了一遍。

「記住了。」Jack認真地說。

楊太太送我到門口，握住我的手，「李小姐，這事要是成了，我一定好好謝你。」

她的手很軟，但握得很用力。我看著她精心描畫的眼睛，忽然覺得，她可能比表面上看起來更焦慮。

4

見面那天，我提前二十分鐘到了購物中心。

林曉薇比我還早，已經等在星巴克門口。她穿了件淺藍色的連衣裙，化了淡妝，頭髮鬆鬆地紮在腦後，看起來溫婉大方。

「緊張嗎？」我問。

她笑笑，「有一點。你說他是什麼樣的人？」

我把Jack的情況又說了一遍。正說著，我看了看錶，兩點整。我朝四周張望，沒看到Jack的身影。

「可能堵車了。」我說。

我們等了十分鐘，還是沒人來。林曉薇開始有些不安，不停地整理裙襬。我又打了Jack的電話，沒人接。

「要不要去裡面等？」她提議，「這裡人太多。」

我們進了星巴克，找了個靠窗的位置。兩點二十分，我的手機終於響了，是Jack。

「李小姐，我已經到了，在星巴克等了二十分鐘了。」他的聲音有些困惑。

「我們也在這裡啊，」我說，「北門的星巴克。」

「南門，」Jack說，「我們不是說南門嗎？」

我愣住了。翻出之前的聊天記錄，確實寫的是北門。但Jack堅持說，他記得是南門

「我現在過來。」他說。

從南門到北門，穿過整個購物中心，至少要十五分鐘。我和林曉薇對視一眼，都從對方眼裡看到了無奈。

兩點四十，Jack終於出現了。他跑得氣喘吁吁，額頭上都是汗，不停地道歉：「對不起、對不起，我記錯地方了。」

林曉薇勉強笑了笑，「沒關係。」

接下來的一個小時，是我經歷過最尷尬的相親。Jack因為遲到，顯得更加局促，說話顛三倒四。林曉薇則一直保持禮貌的微笑，但回答越來越簡短。他們聊了天氣、聊了西雅圖的雨季、聊了各自的工作，然後就陷入了沉默。

三點半，林曉薇看了看錶：「我四點鐘還有個約，得先走了。」

Jack趕緊站起來：「我送你？」

「不用了，我開車來的。」林曉薇轉向我，「李姊，謝謝你。我們再聯繫。」

她走後，我和Jack面對面坐著，良久無言。

「對不起，」Jack終於開口，「我把事情搞砸了。」

「可能……是緣分沒到吧。」我不知該如何安慰他。

他苦笑：「我媽又要失望了。」

那天晚上，我接到林曉薇的電話。她說得很委婉，但意思明確：她和Jack不合適。她說，Jack人很好，但太木訥了，而且「我們好像生活在兩個世界」。

我把結果告訴楊太太時，她沉默了很長時間。電話那頭傳來輕輕的嘆息，然後是：「麻煩你了，李小姐。下次有機會再說吧。」

她的聲音依然優雅，但我聽出了一絲疲憊。（三）