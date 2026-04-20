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我們的婚姻（二三）

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「她開始上學了，上會計班，她在國內就是做會計的。那時我大學畢業，分到了她的單位。因為常常出差，就老去財務科報銷，我們就這樣好上的。」他說到這裡，語氣裡有一絲不自覺的柔軟。

我聽說過這段往事。她是溫暖可人的會計、他是清秀有才的技術員，兩個人言語投契、才貌相當，還居然是同年同月同日生，誰不說是天造地設的一雙。

可是，他們的婚姻也走到了終點。

劉園初到C城，人生地不熟，常來我家坐坐。我也陸陸續續地聽到了更多B城的消息。

徐南生果然是神童。四年讀完學業，畢業後跟校友合夥創業，做了一個數據監控系統，開了一家公司。

他與柳倩倩正式結婚，倩倩還為他生了一個兒子。聽說婚後兩人感情甚篤，倩倩依舊愛撒嬌，卻不再無理取鬧。

劉園在C城站住腳，漸漸也從失敗的婚姻走了出來。他是一個豁達的男人，離婚後依舊跟倩倩和徐南生保持良好的關係。當然，沒有一個人告訴過他，倩倩在離婚前已經出軌徐南生。

兩年後，劉園有了新妻子，一個國內歌舞團出身的舞蹈演員，比他小十歲。

劉園攜新婚妻子來我家作客時，臉上的陰霾已全然散去，神采飛揚，意氣風發。他的妻子身材苗條，容顏極美，小鳥依人地依偎在他的懷裡。

劉園感慨地說：「現在才知道，女人溫柔如水是什麼滋味，還好我跟柳倩倩離婚了。」說這話時，他志得意滿，臉上是不加掩飾的幸福。

離婚之後，他們各自與比自己小十歲的伴侶重新開始，而且嫁娶的都可謂極品。一個娶了溫柔如水的美貌演員、一個嫁了年輕有為的科技精英，看上去都過得不錯。（二三）

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