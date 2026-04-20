圖／123RF

卿卿走得突然，昨天早晨還照例參加了元吉舞，休息時間請大家吃她剛剛出爐的油酥小餅乾，怎麼次日清晨就走了呢？出席葬禮的朋友不少，道不盡的唏噓感嘆。見到她憔悴不堪的另一半羅杰，著實非常難過。卿卿在世時，常常說如果她先離開人世，真不知羅杰要怎麼存活。

沈珍是卿卿生前好友之一，最近瑣事纏身，卿卿走後兩個星期，才得空帶了一大盤蝦仁蛋炒飯和一小鍋雞湯去探看羅杰。沒想到開門的竟然是嬌嬌，她住得不遠，也算是鄰居。卿卿生前對她的評語不是很好，覺得她素質低，喜歡在男人面前賣弄風情。

嬌嬌那天穿戴得十分時髦，素雅的白色短外套，裡面是艷麗的鮮紅無袖短衫。下面是緊身白色短褲，耳際閃閃發亮的大耳環，乍看令人目眩，腳踏一雙鏤空雕花半高跟白色涼鞋。沈珍知道嬌嬌只算是卿卿生前點頭之交，如今卻對毫無交往的鰥夫如此關照……但願是自己太多疑。

「怎麼？妳也在？」

「我們是近鄰，替他送點蝦仁炒麵來，以前聽卿卿說他喜歡！」嬌嬌說。

羅杰看來氣色極佳，卿卿的去世似乎沒有讓他感到特別悲哀。此時瞪著他那雙細瞇瞇的眼睛，接過沈珍帶來的食物，淡淡說了聲「謝謝」，沒請她進屋坐一坐。沈珍多年來一直是卿卿親密好友，故人離去，對她留下的伴侶，覺得有照顧的責任。她那天去看羅杰，主要是替他找到了一個中年阿姨，願意每月定時來照顧羅杰的生活起居。

沈珍剛提起這件事，羅杰立刻說：不需要、不需要。態度的堅決，語氣的強硬，恨不得把沈珍趕出去。沈珍環顧四周，再看看嬌嬌熟門熟路的架勢，心中若有所悟！外面一度傳言，說嬌嬌養著一個伊朗年輕男友，如今她怎麼對羅杰家如此熟門熟路？真有點難以置信。卿卿過世不過兩個多星期。難道她過世之前……她不敢也不願意接受自己的多疑。

兩個多月過去，沈珍又去給羅杰送過兩次午餐，兩次都是類似情況。一次開了門，伸手接過食物就順手關門，另一次根本沒開門。她只有留下食物和一張紙條，決定以後不再去自找麻煩。

又過去一個多月，一個黃昏剛吃完晚餐，接到一通來自洛杉磯的電話，名字陌生。

「請別掛電話！我是羅卿卿的女兒佳玲！」

「喔？」沈珍記起來，那次在卿卿的葬禮上見過。

「阿姨，我有點事想請妳幫忙。」

「什麼事？」

「我父親可能遭到詐騙了！」

佳玲說著，媽媽去世三個多月來，有個女人摻合到爸爸的日常生活裡。佳玲為父親在大廳及主臥安裝了監視器，以防萬一，很輕易看到獨居老人的日常生活。最近查看父親的銀行明細，發現交易頻繁。爸爸的支票紀錄，一萬、兩萬、五萬、十萬、二十萬……動用了很大數目。佳玲給爸爸打電話，問他的存款帳戶，爸爸竟然非常憤怒，覺得女兒這樣做對他是極大的侮辱。難道我沒有權利處理自己的資產？有人幫我投資，要隨時向妳報告？妳們平時不管我是死是活也就罷了，現在還要干涉我的一舉一動！說到最後竟然口出惡言。

羅杰曾是電機系教授，溫文儒雅。佳玲對爸爸這樣激烈的反應非常擔憂。怎麼會這樣？

「這樣吧，我明天再過去看一下你爸爸，了解實際情況。」

第二天下午，沈珍拉了卿卿生前另一個好友，帶了一盒巧克力，到門前再三按鈴，等了十多分鐘，羅杰才來開門。見到沈珍，他露出一副很不歡迎的臉色。沈珍說明是女兒不放心，拜託她來看看他。

「她有什麼不放心，無非是怕我把留給她的財產花掉罷了。」

聽他這樣說話，沈珍有些吃驚，儒雅大氣的羅杰怎麼變得這麼咄咄逼人？沈珍只得淡淡說道：佳玲對你獨居不放心，囑咐我替你找一位保母，照顧生活起居……

提到保母，羅杰臉色頓時變得鐵青，大聲說：「早就說了，不需要保母、不需要保母，怎麼回事？聽不懂人話嗎？」

沈珍說，這也是女兒的一片心意。沒等沈珍說完，羅杰立刻揮手表示：謝了、謝了，妳們可以走了。此時沈珍從羅杰門後，看到一個晃動的女人身影，她知道那就是嬌嬌。

沈珍離開之前，羅杰大聲說了一句：「告訴你們吧，我就要和嬌嬌辦結婚登記了！」

回去以後，沈珍把會面情景詳細告訴了佳玲。

「要和嬌嬌結婚？」

佳玲請了一位偵探，暗暗注意羅杰和嬌嬌的行蹤。不出所料，她經常帶他去豪華餐廳吃飯、看秀，去銀行取錢，有時也帶著她的年輕伊朗男友，說是她國外的遠方親戚。如此這般將近兩個月。

佳玲聘請了律師、一位心理醫生，向當地警察局備案，懇請沈珍出席當見證人，約妥日期時間，由兩位警察隨行，到羅杰家大門。費了好一番口舌，也許嬌嬌發現事態嚴重，羅杰終於打開了大門。

心理師準備了一份測驗，證明羅杰患有初期失智症。據偵探調查，嬌嬌以觀光身分進入美國五年多來，從東岸到西岸用同樣手法，騙取許多獨居孤寡的老年失智男人超過千萬元！

佳玲把父親安頓到洛杉磯附近的安養院，讓他安度晚年。嬌嬌仍在接受調查，沈珍和朋友們最大的願望，希望把她驅逐出境，以免遺害更多獨居的老年男士。