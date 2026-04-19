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與往事好好告別（一三）

王婷婷
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我嘆口氣。

陳鵬說：「嘆什麼氣？我們新疆不好嗎？這裡有我，還有小玉，你怕個撒嘛？放心吧。」

我心裡「咯登」一下，尷尬地笑了笑，順著他的話往另外一個方向說：「就是，新疆挺好的。」

那天的遊樂園很熱鬧，到處是吵鬧的孩子和焦頭爛額卻仍高聲呼喊的中年人。我們玩玩就忘了快一年的生疏，笑著、笑著就瘋了起來，一趟一趟地坐海盜船、轉轉椅，和小孩子搶滑滑梯。直到夜色降臨，工作人員開始清場，才戀戀不捨地走出喧囂的童話世界。

遊樂園一起瘋鬧過後，陳鵬好似有了底氣和理由去我們學校、去我們的宿舍，也去我們食堂吃飯。有老同學經常來看望，我既高興，也有點隱約的不安──他對我的關心和熱情，超過了一般的老同學、好朋友。

我獨自在烏魯木齊，總有一種飄泊感，對人既疏離也警惕，除了小玉，沒有別的好朋友。周末和假期，如果小玉不在學校，我就獨來獨往，拉上布簾躺著看書，悶悶地餓到晚飯時間才去食堂。

陳鵬總到學校找我，多來了幾趟，男生們看到我都不打招呼了。那個時候，大學生談戀愛很普遍。陳鵬是我的高中同學，他的長頭髮和緊身牛仔褲還過得去，但他不是斜叼著菸捲，就是手指夾著香菸流裡流氣走路的樣子，看著就是壞人，壞人來找的自然是壞女孩。逐漸的，同班女生也和我疏遠了，有的人對面走過都不和我打招呼。

我不管別人怎麼看，我不需要這些新同學們的友誼。陳鵬讓我覺得安全，他越是一副流氓的樣兒，我越相信他能罩著我。（一三）

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