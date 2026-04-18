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有一次，杜亞蘭提到了柳倩倩。

她說，在她最艱難的時候，柳倩倩來看過她，帶著一盒鮮美的餃子 ，說了許多安慰她的話。

「你知道，她真是很會安慰人。跟她說完，心裡會好受不少。」杜亞蘭說道。

我想起柳倩倩安慰人的情景，點頭同意：「真是春風拂面的感覺。」

我們都對柳倩倩有所疏遠，但也沒有跟她翻臉。

杜亞蘭說道：「我忽然覺得，柳倩倩說人壞話，也許並不是出於惡意。她習慣在安慰某個人時，說些旁人的不好，好讓對方心裡舒服一點。」

我想了想，表示同感：「當初柳倩倩就是這樣安慰我的。」

她在安慰我的時候，說了許多人的不是，我當時竟然覺得心情有所輕鬆。這真是人性的劣根。

我們都原諒了柳倩倩。但又表示，再跟柳倩倩聊天時，一定要有所保留。

我們搬到C城的第三年，家裡來了一位久違的客人。

微黑的肌膚、含笑的眼睛，只是眼睛裡的笑意比過去黯淡了。

沒錯，就是劉園。他在這裡找到了一份科學家的工作，也搬到了C城。

他一個人來的，柳倩倩和孩子都沒有同行。

「我們離婚了，半年前辦的。」劉園說這話時語氣平和，眉宇間卻掠過難以掩飾的落寞。

「倩倩那脾氣，你們也知道，日子久了，實在吃不消。幾乎天天吵，與其彼此折磨，不如分開圖個清淨。就是……挺想女兒的。」他的語氣中有一絲悵然。

「你們同年同月同日生，當初大家都說是天作之合，怎麼就走到這一步？」我問道。我和他們也是同年同月同日生，因此對這對夫妻一直有種天然的親近感。（二一）