我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川習會前安排鄭習會 WSJ社論示警：川普勿上當

賀錦麗「考慮」參加2028年總統大選 批川普削弱美國

憑空消失的朋友（一一）

李東文
聽新聞
test
0:00 /0:00

趙強的心一陣狂跳，阿明不會是掉水裡淹死了吧？看看阿明凳子前面的草，真的是有人滑下去的痕跡……阿明不僅是他最好的朋友，也是他剩下的最後一位朋友了。頓覺五臟俱焚，差點就跳進水庫，撈他的朋友了。

片刻之後，趙強稍為冷靜了些，手顫抖著打電話給阿明。耳邊傳來一連串短促的提示音：您撥的用戶暫時無法接通。

「阿明、阿明……你在哪裡？」

趙強聽見自己顫抖的聲音，飄進了水面，沒有一點迴響。

他強忍住恐懼，又大聲喊了幾次，仍然沒有動靜。十分鐘過後，他確信阿明真的掉進不知道有多深的水庫，淹死了。在心裡默念：阿明、阿明，我最好的朋友，你不要怪我，不是我害死你的……這麼一胡思亂想，雙腳發軟，撲通一聲跪倒在地，半天起不來，乾脆跪在地上抽菸，又點三支豎在地上讓它自燃，算是給阿明上香。

然後默默收拾東西，開車回城。

從小路開進大路，他冷靜了些，在心裡想：警員會不會懷疑是我推了阿明下水的呢？他們大概會說我欠了阿明好多錢，有殺人的動機。這麼想著，關掉了手機，以達到隱瞞行蹤的目的。他打算欺騙阿明的大姊和警員，他沒有和阿明來這裡釣過魚。那麼，釣上來的魚，還要不要呢？

這麼好的魚扔了可惜，回家殺了放在冰箱，誰能看得出，魚是從哪裡弄來的呢？他這麼想著，掃一眼副駕座上的水桶和魚竿，感覺自己有點對不起阿明。然後又想：阿明死了，自己多半脫不開關係，要坐牢。警員不是那麼好騙的，監獄裡的生活未必就比現在更辛苦。（一一）

上一則

舊金山的鄧金斯大蟹

延伸閱讀

小不點的煩惱

小不點的煩惱
憑空消失的朋友（一）

憑空消失的朋友（一）
鶯飛何處（一四）

鶯飛何處（一四）
我們的婚姻（二）

我們的婚姻（二）

熱門新聞

桂花樹情結

2026-04-07 02:00
日本話題新書「令人羨慕的孤獨死—重新思考人生最後階段的選擇與陪伴」，以全新角度看待「孤獨死」。示意圖。（聯合報系資料照片）

「孤獨死」也可以很幸福？ 日本話題書「令人羨慕的孤獨死」引進台灣

2026-04-06 17:16
（圖／123RF）

九重葛 嫣紅堪比驕陽豔

2026-04-06 02:00

郵輪上的眾生相

2026-04-04 02:00
（圖／可樂王）

公主假期

2026-04-04 01:15
這是黃才根大師用「兩篤三燜，三次補油」的方法烹飪紅燒鮰魚；左邊是他的食雕作品。（圖／黃才根攝影）

鮰魚交響曲

2026-04-05 02:00

超人氣

更多 >
全美啃老族最多的州 新澤西、紐約、加州榜上有名

全美啃老族最多的州 新澤西、紐約、加州榜上有名
中國「武器化」出生公民權 美法案嚴管代孕補國安破網

中國「武器化」出生公民權 美法案嚴管代孕補國安破網
起床後養成這5習慣 有助維持健康血壓

起床後養成這5習慣 有助維持健康血壓
獨／鄭習會後習近平設宴款待鄭麗文 地點選在這裡

獨／鄭習會後習近平設宴款待鄭麗文 地點選在這裡
拜登兒vs川普子 美可能破天荒上演第一公子格鬥

拜登兒vs川普子 美可能破天荒上演第一公子格鬥