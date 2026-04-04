憑空消失的朋友（四）

到了十點，趙強再次醒來，手機上還是沒有出現從湛江回廣州、佛山的單。阿明說：連湛江本地的單都很少，可能湛江的工廠自己配有司機，不用請「貨拉拉」。

趙強抱怨阿明的鼻鼾聲。阿明說：我剛結婚時，老婆天天拿這個說事，說後悔嫁給我。現在她說，我不在家的時候她睡不安穩，因為沒有我的鼻鼾聲給她催眠。

趙強之前以為只有胖子才會有鼻鼾聲，越胖越誇張，沒想到瘦猴子阿明也這麼厲害。阿明又說：我很能吃，也很能睡，躺下不用十秒就沒有了知覺，打雷都吵不醒。但就是胖不起來。

之前他家樓上半夜進了小偷，大家轟轟烈烈捉小偷，連小孩子們都被驚醒了。他依然鼻鼾如山響，一直睡到第二天自然醒。

趙強說：如果地震來了，你個樣子，被壓到磚頭底下還在睡。阿明罵道：烏鴉嘴，這一大早上的，你說點啥不好！

一張回程的單都沒有，他們有些洩氣，早餐也懶得起來吃。反正也快到中午了，繼續躺在酒店的床上擺爛到十二點，退房，去路邊速食店吃飯。在人家店裡給水壺裝滿水，一前一後，灰溜溜開著兩輛空的貨車回佛山。

下次喝酒時，托尼拿他們的湛江之行開玩笑：明明是兩個在江湖上跌打爬滾了很多年的死窮鬼，卻比地主家的傻兒子還傻、還天真。

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湛江之行大大加深了趙強和阿明本就不淺的友誼，讓他們成為無話不談的知己好友。趙強有天跟阿明抱怨，托尼他們現在喝酒不再叫他，可能是嫌棄他窮。

阿明說：他們不是嫌你窮，是嫌你像個怨婦，沒完沒了抱怨，幾乎每一句話都有毒，連我都怕你。

趙強說：我真有這麼惹人討厭嗎？（四）