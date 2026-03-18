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湯波郎的桃花（五）

陸蔚青
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當他們從蔣老闆的酒吧出來，杰森的車子經過聖勞倫河時，郁歡就已經打定主意，不再參加。這是浪費時間。每次她在這裡浪費時間，劉翔就失去了午休的時間。與一場無意義的聚會相比，郁歡認為劉翔的午睡更有意義。

上了車，郁歡就明確表態，說不想參加了。開始楚老師不說話，有些意外。但楚老師相信郁歡的感覺，所以沉默片刻，就說：有些事不易深入，濕濕腳底就行了，腳面都不要濕。

雖然這麼說，楚老師的眼神還是充滿嚮往。楚老師少年時坐過科、練過眼神，如今老了，眼睛還熠熠發光，尤其是那種嬌媚的神情，是常人沒有的。郁歡就沒說話。

郁歡想起在自己對面端坐的西服男子、穿禮服的女士和蓬蓬裙女兒，有一種虛幻的黯然。她將臉扭向窗外，聖勞倫河水緩緩流過，水面在夕陽下閃著粼粼波光，好像一群翻動著的魚。

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郁歡走到店門口，看到劉翔伸著脖子，呆頭鵝一樣向外望時，就一拍巴掌，說：你再不用擔心，這事完了。劉翔問怎麼完得這樣快，郁歡說沒錢、沒構思，完得還不快。劉翔追著問細節，郁歡就繪聲繪色地講了一番，兩個人就笑了一陣。

說完了，各忙各的事情，劉翔回家吃飯，準備熬夜上晚班。郁歡坐在小椅子上，舒了一口氣。回到自己的一畝三分地，心情格外放鬆。小店雖小，卻是自己的舒適圈。

正是下班時間，客人來得多，有買菸的、有買酒的。瑪莎的一張小圓臉，平日白得像奶油，今天已經來了第三次，喝得醉醺醺的，一張臉笑得像玫瑰花。（五）

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