「那天在社保局看你痛哭，就知道你心頭憋著許多委屈。」

窗外夕陽如血，霞光在遠山和城市的屋宇之間流淌，鋪亮了高低錯落的街景，也漫進白慈的危房室內。她在這裡給雲舒講了自己的美國故事，異國打工的孤苦煎熬，滿懷期待歸國，卻遭遇親人的疏離與算計。去社保局、醫保局補完手續後，抬頭看四周，人很多，不知道可以信任誰。

雲舒聽罷，只是搖頭無語。暮色四合的窗外，遠處的路燈次第亮起，像清冷的淚滴落入河中，漾開一片惆悵的波光。

「我們都一樣，」雲舒終於開口，聲音有些沙啞，「真心付錯了人，你付給了親情，我付給了愛情。最後親情和愛情都成了抽在我們身上的鞭子。」

「那現在呢？」白慈問，「你準備怎麼辦？那套抵押貸款的別墅是你的名字，還是兩個人的名字？」

「別墅是父母送我的禮物，是我的名字。離婚官司已經開打，但鐘山把帳做得很複雜，資產轉移了不少。不過我不怕！」雲舒的眼睛裡透著一股子堅定，白慈是後來才知道，她無畏的底氣來自父母最後的助力。

兩個月後，雲舒容光煥發，人似乎年輕了十歲。她向白慈展示自己最大的祕密：「我爸爸去世的前兩年，已經看清了鐘山的狼子野心。爸爸那時已病重，但是吊起半口氣，為我的後半生布局。因為別墅是我的名字，惟恐未來淪為夫妻共同財產去承擔共同債務，爸爸和我早把別墅的名字換成爸爸戰友的名字。爸爸有兩個鐵血戰友，一個是集團公司的老總，另一個曾是市長，雖然退休了，但是他的部下和學生遍布各個核心部門，爸爸臨終前把我託付給了他的戰友。」（一一）