我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台海防衛有變數？伊朗戰事拖長 亞洲憂美軍抽調武器彈藥

川普深夜發文嗆正摧毀伊朗 稱「今天等著看這些瘋狂人渣下場」

浮木（三○）

徐徐
聽新聞
test
0:00 /0:00

「這叫沒事？」羅曉低聲問。

尼奧沒吭聲，只皺著眉盯著自己那隻腳。片刻，他嘆了口氣：「你幫我拿點冰吧。」

「真不去醫院？」羅曉用毛巾包住冰袋，小心地敷在他腫起的腳踝上。

「去急診得排隊，等到天亮都不一定見得到醫生。」他的聲音有些沙啞，可見是真累了，「又不是什麼大問題，自己養兩天就好了。」

頓了一頓，他的目光又落回她的臉上，語氣淡淡的，像是隨口一問：「我給你叫個車回去？」

羅曉沒抬頭，手上動作卻慢了下來，「然後讓你一個人瘸著腿折騰？」又咕噥一句：「剛才在車裡，你也沒扔下我。」

「你這丫頭。」尼奧低低笑了起來，忽然話鋒一轉：「你那個油腔滑調的男同學，現在怎麼樣了？」

他問得似乎漫不經心，羅曉答得卻不含糊，她低著頭，沉靜地說：「他回國結婚了。」

「哦。」尼奧似乎並不意外。靜默在兩人之間蔓延了片刻，他才用那特有的、慢條斯理的語調問：「你呢，有沒有問題要問我？」

「有。」羅曉抬起頭，直接迎上他的目光，「你多大了？」

「大你一輪。」他看著她，慢慢地說。

羅曉手上的動作有剎那的凝滯。同名同姓且同齡，昨晚搜到的結果裡只有三個。他是其中的哪一個？

一號是個貸貸族。他的手機裡裝著十幾個網貸App，過著以貸養貸的生活。最諷刺的是，他借新債養舊債的很大一部分開銷，竟是為了維持和情人的關係。妻子發現後沒有大吵大鬧，而是不動聲色地收集了所有證據。（三○）

世報陪您半世紀

上一則

外公的移民路程

下一則

屏東非原住民國小校長從頭學起 考取排灣語認證

延伸閱讀

浮木（二三）

浮木（二三）
浮木（二一）

浮木（二一）
浮木（一八）

浮木（一八）
浮木（一七）

浮木（一七）

熱門新聞

（圖／葉懿瑩）

豆腐與豆瓣醬

2026-03-07 01:00

老鄰居的故事

2026-03-07 01:00

醫師的兼差人生

2026-03-07 01:00

弄巧成拙

2026-03-10 02:00

守望相助

2026-03-06 01:00

年華向晚，心有花開(上)

2026-03-09 02:00

超人氣

更多 >