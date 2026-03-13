「這叫沒事？」羅曉低聲問。

尼奧沒吭聲，只皺著眉盯著自己那隻腳。片刻，他嘆了口氣：「你幫我拿點冰吧。」

「真不去醫院？」羅曉用毛巾包住冰袋，小心地敷在他腫起的腳踝上。

「去急診得排隊，等到天亮都不一定見得到醫生。」他的聲音有些沙啞，可見是真累了，「又不是什麼大問題，自己養兩天就好了。」

頓了一頓，他的目光又落回她的臉上，語氣淡淡的，像是隨口一問：「我給你叫個車回去？」

羅曉沒抬頭，手上動作卻慢了下來，「然後讓你一個人瘸著腿折騰？」又咕噥一句：「剛才在車裡，你也沒扔下我。」

「你這丫頭。」尼奧低低笑了起來，忽然話鋒一轉：「你那個油腔滑調的男同學，現在怎麼樣了？」

他問得似乎漫不經心，羅曉答得卻不含糊，她低著頭，沉靜地說：「他回國結婚了。」

「哦。」尼奧似乎並不意外。靜默在兩人之間蔓延了片刻，他才用那特有的、慢條斯理的語調問：「你呢，有沒有問題要問我？」

「有。」羅曉抬起頭，直接迎上他的目光，「你多大了？」

「大你一輪。」他看著她，慢慢地說。

羅曉手上的動作有剎那的凝滯。同名同姓且同齡，昨晚搜到的結果裡只有三個。他是其中的哪一個？

一號是個貸貸族。他的手機裡裝著十幾個網貸App，過著以貸養貸的生活。最諷刺的是，他借新債養舊債的很大一部分開銷，竟是為了維持和情人的關係。妻子發現後沒有大吵大鬧，而是不動聲色地收集了所有證據。（三○）