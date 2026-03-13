圖／123RF

天色暗了下來，昌河剛剛打開車燈，呂秀蓮 的電話打了過來，張嘴問他死哪裡去了，大家都坐在桌前等著他開飯。他想也不想說：我何德何能，還能讓富婆等我才開飯！呂秀蓮罵道：你瘋了嗎？這大過年的，吃火藥了啊！他在心裡哼一聲，掐斷電話。

幾分鐘後，呂秀蓮再次打來電話，還未等昌河開口，就怒吼：「劉昌河，不管你鬧多大的情緒，必須要過年以後再來鬧。我不管你躲哪裡去了，現在立刻滾出來吃飯！大過年的，發什麼神經，一個大男人，小裡小氣，說幾句都不行……」

昌河在心裡提醒自己控制好情緒，用平緩的語氣說：「說半句都不行，我就是小氣，你吹咩？我回自己家了，不和你們一起吃飯……你們多吃點。」

接著是大舅子的號碼打過來：「昌河，我知道你有理由生氣，但今天是大年三十啊，全家團圓的日子，不要使小性子吧？我爸媽剛才狠狠地罵了你老婆，幫你出了一口惡氣啦！真的，沒騙你……你要是真想生氣，也要等過完年，回到自己家慢慢生……你想揍呂秀蓮也行，要是你一個人打不贏她，我幫你，我都想揍她好久啦……」

大舅子以為自己這樣講很幽默。

昌河開了免提，一字一頓說：「哥，我沒有生氣，沒什麼好生氣的，我只是失望而已，沒有胃口吃飯。我在開車，不多說了。你們多吃點。」

說完掐斷電話，關機，打開汽車自帶的導航，繼續向著老家的方向開去。

這是一條並不複雜而且走過無數次的高速公路，他開著導航是需要一點來自外界的聲音陪伴自己。

一種大仇得報的快感讓昌河心裡稍微好受一些，感覺沒有剛才那麼委屈了。他打開收音機，一段音樂過後，聽見主持人喜氣洋洋的新年祝福，好像撿到狗頭金那樣歡快。但聲音裡的快樂氣氛讓昌河心裡頗不好受，轉到另一個台，還是這樣。只好關了收音機，放刀郎的歌。上個月他買了刀郎的音樂U盤做為生日禮物送給自己，沒讓呂秀蓮知道。

天完全黑了，路上的汽車越來越少，昌河克制著衝動，不讓自己超過最高限速。在廣東境內最後一個服務區停下來，上廁所、吃飯。特殊的日子，餐廳還開著，但只有兩個服務員，菜品很少。空空的餐廳只他一個顧客。他想起車上那十盒自熱飯，啞然失笑，我是回家，又不是去荒山野嶺，買那麼多吃的幹麼呢？

剛打開手機付款，資訊轟炸便來了。有無數個未接電話，呂秀蓮兩兄妹的、岳父母的，甚至兒子和呂秀蓮大哥兩個小孩的。應該是呂秀蓮用大家的手機，輪番給他打電話。他知道呂秀蓮他們早晚還要繼續發訊息或者打電話給自己，逃避不了……一餐飯尚未吃完，他拉黑了所有人的電話，包括自己兒子的。

他站在車邊一連抽了兩根菸，繼續上路，一口氣幹到貴州。

路況實在是太好，毫無阻滯就快到貴陽了。他看了下時間，凌晨三點。去到貴陽頂多四點。大年初一了啊！大年初一，凌晨四點的貴陽會是什麼樣一種景況？熱鬧還是冷清？

進入貴陽前，他在服務區停下來，上一趟廁所，感覺全身的煩惱都被排空了。

用冷水洗臉，冰冷刺骨，臉都快凍麻了。喝碗糊辣湯，吃了整整一隻燒春雞，算是給自己新年加餐。再次想起車裡那十盒自熱飯……到時候給姊姊的小孩嘗個新鮮唄。

真冷啊！路邊有薄冰。

他開了暖氣，放低座椅，再開一點點車窗，調好鬧鐘，睡覺。剛才他問了服務區的人，可以在服務區免費停車六個小時。去車尾箱取水時，他看見自己的露營裝備，想在車旁邊搭帳篷睡覺。汽車座椅總是給他一種斜斜的感覺，而且那麼窄，手動不動就要懸掛在身體外面，遠遠沒有躺平了睡覺舒服。可又覺得，自己只需要睡兩三小時，將就一下唄，能不折騰就不折騰。

還有半箱油，沒啥好擔憂的。前兩年換車，呂秀蓮強烈推薦他買使用電池的那種，他說自己是工程師，一如既往喜歡發動機的聲音。其實他考慮的是，自己的老家在貴州，姊姊也還在貴州，跑長途油車優於電車。

一個固話打了進來，他看見是「0757」開頭的，直接掐斷。然後在心裡想，不會是呂秀蓮報警我失蹤，派出所打來的吧？管他呢，天皇老子打來，老子也不接！可沒一會，那個電話又打了進來。他心裡憤怒，直接關機了事。這個點還不停打電話過來的，除了跟呂秀蓮有關，不可能是別人。

清晨七點，他被鬧鐘叫醒，腰酸背痛。汽車真不是睡覺的好地方。雖然他又睏又乏，可整整幾個小時都是半睡半醒，頭腦沒法真正安靜下來休息，又時不時被遠處傳來的鞭炮聲干擾。他實在不明白，這大冷的天，怎麼會有人在凌晨放鞭炮，而且斷斷續續，好像搞鞭炮接龍似的，存心讓人不得安生。臉上的皮膚繃繃緊，嘴唇就不用說了，開裂、出血。汽車一直開著暖風，讓他的身體流失了不少水分，嚴重上火了。

他去服務區裡刷牙、洗臉，迎面走來一個圍著條醒目紅圍巾的小姑娘，眉眼全是笑，隔好遠就衝他喊：「新年快樂！」

他愣了一下，趕緊說：「新年快樂！」（三）