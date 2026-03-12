兩人約好，次日在地鐵站見。可第二天白慈見到的阿琴，卻是一臉猙獰的怒容。這時阿琴的手機響了，她渾身發抖，衝著手機怒喊：「老娘絕不認輸！」阿琴掛斷電話對白慈說：「抱歉，我不能陪你了，我有緊急情況。」

有什麼緊急情況？廣場舞的帥老頭被另一個女人搶了，阿琴要去討個說法。白慈瞬間涼透，在阿琴的心中，自己的爭風吃醋顯然勝過閨密的人生大事。社保、醫保 ，涉及一個人後半生的生命線。

白慈只好獨自去了社保局。服務大廳裡人來人往，她取完號，在等候區的椅子坐下，望著身邊一個個陌生的面孔，想起自己的前半生，辛苦勞碌十幾年，到頭來親情離散，友情也靠不住，不覺已淚流滿面。

廣播叫到她的號碼時，她渾然未覺，直到窗口工作人員揚聲問了第三遍，她才走上前去。對方見她神情恍惚、滿臉是淚，忙問出了什麼事。這一問，竟讓白慈情緒崩潰，當場嚎啕大哭。

這時候有人給她遞上紙巾和礦泉水，她頭也不抬接了過來。工作人員見狀，輕聲安撫，並將她引到一間安靜的小會議室。

待情緒稍緩，白慈斷斷續續地講起了這些年的經歷。工作人員在系統中查詢後告訴她，她出國前已累計繳納社保八年，儘管中間斷繳了十二年，但根據政策，只要再繼續繳納七年，達到法定年限，退休後即可領取養老金。

聽說只須再繳七年，白慈如釋重負，當場表示願意辦理補繳。工作人員又提醒她，最好也去一趟醫保局，把醫保手續一併辦妥。社保、醫保都續上，以後的醫療和養老才有全面保障。

白慈心頭一暖，覺得陌生人的善意有時竟比親人更真切。（五）