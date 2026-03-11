我的頻道

危房窗外（四）

孟悟
那是個滿臉滄桑、開出租車的大叔，他看白慈的眼睛有一抹掩飾不住的邪意。他甚至跟父母開玩笑，他想當上門女婿。這讓白慈惡心至極，只想逃離。

幸好父母在頂樓違章搭了個小房，裡面曾養過貓狗和鴿子，臭氣熏天，破敗不堪。白慈戴上口罩，費力收拾了兩天，算是有個暫時藏身的小窩。

白慈憋著一肚子委屈和火氣，責問父母：「你們為什麼不住新房？」

母親話裡帶著怨：「你這一走就是十二年，你兒子從小到大，看病、轉學、開家長會，連高考填志願，不都是你弟和弟媳在照應？我們老了，不中用了，你弟他們自己也有孩子，容易嗎？因為操心太多，他們開的養殖場虧得慘不忍睹……」

白慈心裡堵得慌，一肚子苦水只能向阿琴傾訴：「我在美國沒日沒夜地當了十二年的牛馬，那麼多心血全都餵了狗！兒子跟我不親，遇事只跟他舅舅、舅媽商量，你說，我算個什麼？」

「你算是個行走的取款機。」阿琴一針見血。

「一大家子住我的房子，住得心安理得。我沒有地方去，爹媽居然怪我。」

「他們不怪你的錢，他們巴不得你留在美國繼續掙錢養家。」阿琴一語道出真相。

「是的，只要能掙美元，我在外面當雞他們也不在乎。說起來都是心寒，我在美國的這些年，國內的醫保、社保，沒人幫我繳納。我曾經把身分證複印件和委託書郵寄回家，但是我媽以為弟媳辦了，弟媳以為我弟辦了，我弟說壓根沒收到委託書。混亂不清的，像一場羅生門。」

「把你的事當皮球，但是你的美元不會成為皮球。」阿琴安慰白慈：「不急，我明天陪你走一趟社保局，那裡有我的熟人。」（四）

