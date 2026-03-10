他沒有去找媒體，也沒有把資料直接丟到網路上──那太容易被追查，太容易讓程耀和曉嵐留下的線索被一網打盡。他選擇了一個更慢，卻更難被完全封住的方法：印刷。

他找到那家名單裡的印刷店。店面很小，招牌的字掉了一半，像老人缺牙的笑。

老闆是一個頭髮花白的男人，手上沾著油墨，看到阿澤時沒有多問，只問一句：「要印什麼？」

阿澤把一份整理過的檔案放在桌上：曉嵐的文章、被帶走者名單（刪去部分敏感資訊，只留下名字和日期），以及一段簡短的前言──不煽動、不口號，只是一句很平實的話：

當世界逼你分敵我，請先記得對方也是人。

老闆翻了翻，停在名單那頁，看了很久。「你知道印這個，麻煩很大。」他說。

「我知道。」阿澤回答。

老闆抬頭看他，眼神不像審判，更像測量。「你為什麼要印？」

阿澤想起曉嵐那句「至少被叫過一次」，他說：「因為如果連名字都沒了，他們就真的不存在了。不存在，就誰也不用負責。」

老闆沉默片刻，把檔案收進抽屜。「三天後來拿。」他只說這句，像把風險和承諾一起吞進喉嚨裡。

那三天，阿澤每一天都覺得自己像在等待一場審判。可奇怪的是，他也第一次感到某種清醒：原來恐懼並不會因為你躲起來而消失；恐懼只會在你躲起來的時候慢慢長大。當你開始做一件你相信的事，恐懼便慢慢縮小。

第三天，他去拿印好的小冊子。老闆用黑色塑膠袋裝著，像普通的文件。阿澤接過來時，手指碰到袋子裡紙張的邊緣，那種乾燥的觸感讓他幾乎想哭。（一二）