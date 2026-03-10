說不清為什麼，和尼奧相處這麼久，可她總覺得和他親近不起來。大概是他身上那種若即若離的神祕感，又或者是因為他是她的雇主。可眼下，他竟成了她唯一能抓住的浮木。

她不喜歡這種別無選擇的感覺，但冰冷的現實就擺在面前：要嘛繼續在孤獨中沉淪，要嘛，握住這根帶著刺的橄欖枝。

她忽然想起該查查他的背景。之前不知道他的全名，現在手上有他的信用卡，後面就是他的親筆簽名。字跡是流暢的連筆，帶著飄逸的尾巴，一看就受過良好的書寫訓練。

11

「我需要你……」

一頓酣暢淋漓的火鍋過後，羅曉正忙著把餐具往洗碗機裡放，尼奧的經典台詞又來了。但是他只說了這四個字，就牙痛似地開始吸氣。

羅曉等了一會沒聽到他的後續，就轉過身來問：「還需要我做什麼？」

她不能流露出半點不耐煩。昨晚說好的，今天算正式上班，要拿工資的。

她確實在幹活。先是對著電腦，幫他核對了大半天的往來帳目。憑證流水一頁頁翻過去，他這生意的輪廓也漸漸清晰：他是個品牌代理商，主要做線上管道，賺的是銷售抽成，連倉儲、發貨都不用管。可能是運營不久的緣故，收入馬馬虎虎，不過還是比普通上班族強。

帳還沒對完，她又得起身準備火鍋了。尼奧負責從櫥櫃深處翻出一只鴛鴦鍋，然後便靠在島台邊刷起了手機。

羅曉繫上圍裙，從冷藏室裡取出肥牛捲和凍蝦，又在保鮮格裡翻出金針菇、娃娃菜和豆腐 。她將食材一一洗淨瀝乾，嫩綠的菜葉整齊碼在籃中，豆腐則被切成了厚薄均勻的方塊。

她向來吃不得辣，只安靜地從清湯那邊撈些菜蔬。（二七）