消失的身影（全文完）

卡車開始移動，緩緩的、沉重的。車輪碾過潮濕的石子路，發出咯吱咯吱的聲音，留下兩道逐漸被雨水填滿的泥濘溝壑。

麥克斯站在原地，雙手插在工裝褲口袋裡，沒有揮手。他就那麼站著，看著卡車轉彎，駛出社區入口，最後被層疊的樹林徹底吞沒。

雨還在下，淅淅瀝瀝，沖洗著車轍印，彷彿想把一切痕跡都抹平。

●

社區似乎恢復了原樣。松樹依舊挺拔。黛安依然在縫她的拼布毯子，說這次要送給兒童福利院。

只是，當玥傍晚和黛安坐在花園長椅上時，那種空洞感會悄然浮現。它不在視線裡，而在視線之間的餘光裡；不在聲音中，而在聲音停歇後的間隙裡。

「你說，」黛安望著安德森家如今空蕩蕩的院子，那裡開出了一片沒人打理的野雛菊，「他到底算好人，還是壞人？」

玥沒有回答。她看著腳邊泥土裡半埋著的一把小小的塑膠玩具鏟，可能是梅根 落下的。金色的鏟子把已經褪色，沾著乾泥。

她想起安德森第一次開門時冰冷的眼神，想起他推除草機時汗濕的脊背，想起篝火旁他映著火光的、沉默的側臉，想起他跪在廚房地板上崩潰的顫抖。

好人？壞人？

這些標籤像孩童的玩具鏟一樣單薄，根本挖不動生活沉積下的、如此厚重且渾濁的真相。

她撿起了那把玩具鏟，用手帕擦掉泥土，放進自己的手裡。風吹過森林，松濤聲依舊，綿綿不絕。它帶走了那個身影，卻把一聲悠長的、關於守護與代價、理解與失去的嘆息，永遠留在了林間，留在了所有記得這個故事的人心裡。（全文完）