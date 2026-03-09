我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

CNN：伊朗新領袖受傷藏身「不想治國只想活下去」

蕾哈娜住家遭槍擊 歹徒朝加州豪宅連開10槍 1嫌被捕

河岸（一一）

清禾
聽新聞
test
0:00 /0:00

相反的，他越來越清楚：他正在學會一種新的生存方式，而那種方式本身也帶著陰影。你用模糊保護人，同時也用模糊隔開人。你越熟練，就越難回到過去那種坦白而不設防的親密。

某天深夜，他終於打開了那個隨身碟。

裡面除了曉嵐的文章備份，還有幾段錄音、幾張照片以及一份名單。名單不是「敵人名單」，而是「被帶走的人」。一個個名字後面標著日期、地點以及「最後一次出現」。阿澤看著那些日期，發現其中有幾個就在他以為世界還正常的時候。原來陰影早就存在，只是那時候它還躲在角落，沒有人願意轉頭看。

最後一個檔案是一封信，標題只有一個字：給。

阿澤點開，曉嵐的文字出現在螢幕上。她寫得很短，像怕被追蹤，卻又忍不住想把某些話留下：

如果你看到這封信，代表我已經不在你能找到的地方。

別找我。找我會害你。我知道你不喜歡選邊，我也是。可世界逼我們選的時候，真正的選擇其實不是邊，而是你要不要變成用恐懼活著的人。

我離開不是因為我勇敢，而是因為我不想在這裡學會恨。

如果你還能做一件事，就替我把那些被抹掉的名字留住。讓他們至少在某個地方，被叫過一次。

阿澤看完，盯著螢幕很久。那句「不想在這裡學會恨」像一根刺，刺在他最柔軟的地方。他忽然想起自己最近在地鐵裡看人的方式──他開始懷疑、開始計算，開始把陌生人的表情解讀成威脅。他也正在學會恨：恨這個制度、恨那些冷靜的臉、恨那些自保的沉默，甚至恨自己不夠勇敢。

他猛地關上筆電，像怕那份恨會從螢幕裡溢出來。

隔天，他做了一個決定。（一一）

世報陪您半世紀

地鐵

上一則

「躺著」也能唱歌劇 女高音娜汀席雅拉首度抵台獻「茶花女」詠嘆調

下一則

我們的自留地

延伸閱讀

艾普斯坦檔案赫見物理學家霍金與比基尼女子合影 家屬說話了

艾普斯坦檔案赫見物理學家霍金與比基尼女子合影 家屬說話了
寒流衝擊地鐵治安 紐約犯罪增17% 華裔少女遭無故襲擊

寒流衝擊地鐵治安 紐約犯罪增17% 華裔少女遭無故襲擊
桑默斯辭哈佛教職 校方證實因艾普斯坦檔案調查

桑默斯辭哈佛教職 校方證實因艾普斯坦檔案調查
司法部檔案顯示「心靈大師」邱普拉跟艾普斯坦交情密切

司法部檔案顯示「心靈大師」邱普拉跟艾普斯坦交情密切

熱門新聞

（圖／葉懿瑩）

豆腐與豆瓣醬

2026-03-07 01:00

老爸的墨寶

2026-02-27 01:00

憶初抵美國

2026-03-03 01:00

土耳其的騙子

2026-03-03 01:00
「宋高宗賜岳飛批剳」，是現存宋高宗寫給岳飛唯二書信中的一封。(故宮提供)

故宮展宋高宗寫給岳飛的一封信 讓白先勇想起蔣中正

2026-02-27 22:40

街頭那碗牛肉麵

2026-03-04 01:00

超人氣

更多 >
回顧來時路／12歲劉美賢+15歲谷愛凌 同框

回顧來時路／12歲劉美賢+15歲谷愛凌 同框
公民回美被拒登機 影帝之子滯留海外「需要綠卡」

公民回美被拒登機 影帝之子滯留海外「需要綠卡」
港媒：前中國外長秦剛貶為副部級 提早退休

港媒：前中國外長秦剛貶為副部級 提早退休
冬奧金牌劉美賢 老爸劉俊曝她有3個媽媽

冬奧金牌劉美賢 老爸劉俊曝她有3個媽媽
耿爽不爽？秦剛退休…港媒分析中國兩會外交高層調整

耿爽不爽？秦剛退休…港媒分析中國兩會外交高層調整