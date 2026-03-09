「聽說他辦了休學，等家裡的麻煩解決了再回去上課。林雅已經畢業了，到時也會跟過去。」

「麻煩？他家出什麼事了？」羅曉吃驚地問。

「他爸惹到了什麼人，用錢都解決不了。不過現在有那樣的親家撐腰，應該能擺平了吧。」

母親後面還說了什麼，羅曉已經聽不進去了。

她想到了童艷輝轉給她的那筆錢。他對她可真夠大方的，手指一點，就解決了她的燃眉之急。她已經用它繳清了最後一學期的學費，對父母說是借的。確實是借的，雖沒有借條，但她從未想過賴帳。

而他呢，是不是也欠著她一個解釋？前一刻還在暮色蒼茫裡，對她說著曖昧的話，一轉身就成了別人的新郎。

樓上的歡笑聲一陣陣傳來。蜜雪兒和新來的韓國交換生珍妮，還有荷蘭學院的那個女生，正聊得熱火朝天。自打新租客 住進來，蜜雪兒似乎就忘記了羅曉的存在，又或者是故意對她視而不見，總之再也沒有來打擾過她。

這本該讓羅曉鬆口氣，但是此刻的她卻難免暗暗傷懷。曾經撥動她心弦的小陸，聖誕節 和新年都沒回來，讓她心頭的失落變得無處安放。童艷輝的婚訊更像一盆冷水，澆滅了她心裡最後的一點僥倖。

熱鬧屬於樓上的女孩們，她什麼都沒有。偌大的房子裡，她像個透明的影子，縮在空曠的半地下室。她好想就近找個人聊聊天，可是除了群裡那些熟悉的陌生人，她的滿腹心事竟無處可去。

手機螢幕亮起，是尼奧發來的消息。他說：雪這麼大，明天肯定停課，不如一起吃火鍋吧。我可以來接你。

她盯著這則消息，心裡五味雜陳。（二六）