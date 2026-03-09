「很遠的地方。」她最終說，聲音輕得像羽毛，「一個沒人認識他……也沒人認識我們的地方。」

她轉過身，看著玥，眼神裡有種近乎哀求的坦誠：「玥，我害怕。不是怕外人。我是怕……怕他看孩子們的眼神。那眼神裡現在全是懷疑，懷疑自己能不能保護他們，懷疑這個世界還願不願意給他機會去保護。」

「那……你呢？」玥問。

米謝爾笑了，一個疲憊至極卻異常清醒的笑。

「我是母親。我的工作很簡單：帶孩子去一個還能看到太陽升起的地方。」

玥走過去，抱住了她。米謝爾把下巴擱在玥的肩膀上，玥感覺到溫熱的液體浸濕了自己的衣領。沒有哭聲，只有肩膀輕微的顫抖，和漫長壓抑後終於決堤的、無聲的悲傷。

6

搬家那天的細雨，像是天空灑下的塵埃，為一切覆上黯淡的濾鏡。

U-Haul卡車停在安德森家的車道上。麥克斯穿上他那件舊工裝，沉默地走了過去。玥站在自家門廊下，遠遠望著。

兩個男人在細雨中加固家具。沒有對話，只有繩索拉緊時摩擦的嘶嘶聲，和偶爾用手掌拍打負載確認穩固。他們的身影在雨霧中有些模糊，像一幅未乾的水彩畫。

最後一道綁帶扣緊，安德森轉身。隔著濛濛的雨絲和一段距離，玥看不清他的表情，只看到他向麥克斯伸出了手。

麥克斯握住了。

那個握手持續的時間，比尋常禮節長、比兄弟擁抱短。它是一個句號，濃縮了郵箱旁的初識、風暴夜的援手、篝火旁的啤酒、襲擊夜的並肩，以及所有未能言說、也無須再言說的一切。

然後，手鬆開了。

安德森上了卡車駕駛座。引擎發動，尾燈在雨絲中亮起兩小點模糊的紅。（八）