他忽然湊近，用只有兩人才能聽見的氣音，說了幾個數字。溫熱的呼吸拂過耳際，羅曉不自覺地臉紅心跳。

●

「我打聽到了。」母親裹著那件成色還算新的咖啡 色羽絨服，縮在客廳的布藝沙發裡。江南的冬天濕冷刺骨，走到哪兒都脫不下這身臃腫。

羅曉看著心裡發酸。她勸母親打開空調取暖，母親卻擺擺手，「晚上睡覺再開。白天活動著不冷，就不費那個電了。」

羅曉這頭也是嚴冬，地下室的小窗幾乎全被雪埋住了。屋裡卻是暖意融融，她只穿著單衣，手心仍是熱的，臉上還泛著紅。

她原本想說：你們也來體驗一下島上的冬天吧，舒服極了。話在嘴邊轉了幾圈，終究還是嚥了回去──父親的名字早被列入失信被執行人名單，住不了酒店、坐不了高鐵 ，出國更是想都別想。她盯著窗外那厚厚的白雪，忽然覺得這室內的溫暖有點過分，像是一種與現實脫節的奢侈。

母親喝了一口保溫杯裡的熱水，又用力吸了下鼻子，這才繼續往下說：「小童是聖誕節 回來的，一回來就舉辦了婚禮。新娘子林雅，你應該也認識的。她媽以前和我一個單位的，後來調去機關了，一路高升。」母親的聲音頓了頓，又說：「林雅也在加拿大留學，讀的研究生，比小童還大三歲呢。女大三，抱金磚，老話是這麼說的……」

「難怪……」吐出這兩個字，羅曉就哽住了。

難怪給他發信息總石沉大海，原來是回國完婚了──他父母這趟果然沒白來。只是不知用了什麼手段，竟讓那個張揚不羈的童艷輝乖乖回去了。（二五）