我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「甜茶」夏勒梅失言惹怒藝文界 稱芭蕾、歌劇「沒人在乎」

經典賽／史上第1次 中華隊延長10局險勝南韓隊 晉級保住一線生機

消失的身影（七）

亭瞳
聽新聞
test
0:00 /0:00

「他流了很多血。」麥克斯忽然說，聲音乾澀，依舊背對著她。

玥等待下文。

但沒有了。只有持續的水流聲。

過了一會兒，在嘩嘩的水聲中，玥聽到了一聲極其壓抑的、像動物受傷般的啜泣。

襲擊之後，社區陷入一種奇怪的寂靜。

不是沒有聲音。鳥照樣叫，黛安家的貓照樣在清晨討食。但那是一種失去了噪音的寂靜。彷彿社區本身屏住呼吸，等待下一次重擊。

安德森家像一艘漸漸沉沒的船。窗簾長久地拉著，院子裡的落葉無人清掃，堆積起來，被雨打濕後變成骯髒的褐色。那隻曾經威風凜凜的警犬「法官」，也不知去向。也許是去執行牠的最後一個任務：消失。

玥從米謝爾那裡得知，安德森被開除的消息，不是通過正式通知，而是在一場內部聽證會後，由一位面無表情的警官上門，收走了他的徽章和配槍。沒有儀式、沒有感謝，像回收一件報廢的工具。

「他們連一句『抱歉』都沒說。」米謝爾說這話時，正在幫玥整理捐贈的舊衣物。她的手指撫過一件亞歷克斯穿不下的牛仔夾克，動作輕柔，眼神卻空茫，「好像他流的那些血、他背上那道疤，都是……都是他應得的。」

玥不知道該如何回應。她只能把一件毛衣疊了又疊，直到它小得不成形狀。

「我們要走了。」米謝爾突然說。

玥感到心臟往下一沉，彷彿終於等到了那支一直懸在半空的靴子落地。「去哪兒？」

米謝爾沒有立刻回答。她走到窗邊，望著自家如今看起來毫無生氣的房子。陽光照著她的臉和那雙曾經總是盛滿笑意、如今卻布滿紅血絲的眼睛。（七）

世報陪您半世紀

上一則

老鄰居的故事

下一則

成人學校

延伸閱讀

「英國奧斯卡」影帝大爆冷 「一戰再戰」奪6獎成大贏家

「英國奧斯卡」影帝大爆冷 「一戰再戰」奪6獎成大贏家
NBA／將史上最強球隊逼到最後關頭 前勇士冠軍前鋒：詹皇是GOAT

NBA／將史上最強球隊逼到最後關頭 前勇士冠軍前鋒：詹皇是GOAT
安德森「一戰再戰」獲得導演工會獎 再拚小金人

安德森「一戰再戰」獲得導演工會獎 再拚小金人
寒冬用電激增 喬治亞州電力公司積極備戰應對

寒冬用電激增 喬治亞州電力公司積極備戰應對

熱門新聞

「宋高宗賜岳飛批剳」，是現存宋高宗寫給岳飛唯二書信中的一封。(故宮提供)

故宮展宋高宗寫給岳飛的一封信 讓白先勇想起蔣中正

2026-02-27 22:40

老爸的墨寶

2026-02-27 01:00

遊挪威進急診

2026-03-01 01:00

憶初抵美國

2026-03-03 01:00
（圖/123RF、AI協作生成）

遠離我所欲（上）

2026-03-01 01:00

土耳其的騙子

2026-03-03 01:00

超人氣

更多 >
劉俊：劉美賢有三個媽 仍無法欣賞她的髮色與唇環

劉俊：劉美賢有三個媽 仍無法欣賞她的髮色與唇環
伊朗開啟「馬賽克防禦」跟美國打生存戰 看誰能抗壓更久

伊朗開啟「馬賽克防禦」跟美國打生存戰 看誰能抗壓更久
台國軍欲自製105公厘砲彈 南韓不給關鍵原料輸出許可

台國軍欲自製105公厘砲彈 南韓不給關鍵原料輸出許可
一夕成大戶人家？女子整理老家發現10餘張清朝地契 專家說…

一夕成大戶人家？女子整理老家發現10餘張清朝地契 專家說…

婚外情風波延燒 諾姆夫家爆料兩人為何不離婚

婚外情風波延燒 諾姆夫家爆料兩人為何不離婚