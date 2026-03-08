「他流了很多血。」麥克斯忽然說，聲音乾澀，依舊背對著她。

玥等待下文。

但沒有了。只有持續的水流聲。

過了一會兒，在嘩嘩的水聲中，玥聽到了一聲極其壓抑的、像動物受傷般的啜泣。

●

襲擊之後，社區陷入一種奇怪的寂靜。

不是沒有聲音。鳥照樣叫，黛安家的貓照樣在清晨討食。但那是一種失去了噪音的寂靜。彷彿社區本身屏住呼吸，等待下一次重擊。

安德森家像一艘漸漸沉沒的船。窗簾長久地拉著，院子裡的落葉無人清掃，堆積起來，被雨打濕後變成骯髒的褐色。那隻曾經威風凜凜的警犬「法官」，也不知去向。也許是去執行牠的最後一個任務：消失。

玥從米謝爾那裡得知，安德森被開除的消息，不是通過正式通知，而是在一場內部聽證會後，由一位面無表情的警官上門，收走了他的徽章和配槍。沒有儀式、沒有感謝，像回收一件報廢的工具。

「他們連一句『抱歉』都沒說。」米謝爾說這話時，正在幫玥整理捐贈的舊衣物。她的手指撫過一件亞歷克斯穿不下的牛仔夾克，動作輕柔，眼神卻空茫，「好像他流的那些血、他背上那道疤，都是……都是他應得的。」

玥不知道該如何回應。她只能把一件毛衣疊了又疊，直到它小得不成形狀。

「我們要走了。」米謝爾突然說。

玥感到心臟往下一沉，彷彿終於等到了那支一直懸在半空的靴子落地。「去哪兒？」

米謝爾沒有立刻回答。她走到窗邊，望著自家如今看起來毫無生氣的房子。陽光照著她的臉和那雙曾經總是盛滿笑意、如今卻布滿紅血絲的眼睛。（七）