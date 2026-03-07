麥克斯從地下室衝上來，手裡還拿著一把扳手，「怎麼了？」

玥說不出話，只是用手指著窗外，手指顫抖得像風中的葉子。

麥克斯只瞥了一眼。他扔下扳手，玥聽到櫃子被撞開的聲音，他在拿那根棒球棍。

「報警！叫黛安也報警！」他的吼聲從門口傳來，然後是他衝出去的、沉重的腳步聲。

玥撲向電話。手指根本不聽使喚，按了三次才撥對「九一一 」。又打給黛安，黛安在電話那頭倒抽著冷氣。

做完這些，玥重新撲回窗前。

她看到了永生難忘的一幕：

麥克斯揮舞的棒球棍，劃出一道灰色的弧線，擊中了那個黑影的頭部。黑影的動作頓住了，像斷了線的木偶。麥克斯沒有停，他跪在安德森身邊，背影看起來那麼慌張、那麼小。

然後，紅藍色的光粗暴地切入了暮色。

警車到了。不只一輛。車門開關的砰砰聲、員警短促的指令聲，突然充斥了原本死寂的空氣。黃色警戒線被拉起，將安德森家的前院從整個社區中切割了出去。

玥看見麥克斯被一名員警推出現場，他扭頭望著地上的安德森，臉上是一種完全的、空白的茫然。她還看見擔架，看見安德森被抬上去時軟垂的手，看見那個襲擊者被按在地上，戴上手銬。那張抬起的臉，扭曲著一種讓她心臟驟停的、純粹的仇恨。

警車和救護車的燈光無聲地旋轉，把樹影、房屋、每個人慘白的臉，都染上瘋狂的紅與藍。像一場荒誕的、無聲的迪斯可舞會。

玥緩緩滑坐在地板上，背靠著冰涼的櫥櫃。

麥克斯回來了。他帶著一身夜露的寒氣，和一種陌生的沉默。他沒有看玥，逕直走到水槽邊，打開水龍頭，開始用力搓洗雙手。洗了很久。（六）