我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

經典賽／11安破紀錄8盜 中華隊7局14：0勝捷克開胡

友軍誤擊？科威特F/A-18擊落美F-15E 飛行員跳傘畫面曝光

消失的身影（六）

亭瞳
聽新聞
test
0:00 /0:00

麥克斯從地下室衝上來，手裡還拿著一把扳手，「怎麼了？」

玥說不出話，只是用手指著窗外，手指顫抖得像風中的葉子。

麥克斯只瞥了一眼。他扔下扳手，玥聽到櫃子被撞開的聲音，他在拿那根棒球棍。

「報警！叫黛安也報警！」他的吼聲從門口傳來，然後是他衝出去的、沉重的腳步聲。

玥撲向電話。手指根本不聽使喚，按了三次才撥對「九一一」。又打給黛安，黛安在電話那頭倒抽著冷氣。

做完這些，玥重新撲回窗前。

她看到了永生難忘的一幕：

麥克斯揮舞的棒球棍，劃出一道灰色的弧線，擊中了那個黑影的頭部。黑影的動作頓住了，像斷了線的木偶。麥克斯沒有停，他跪在安德森身邊，背影看起來那麼慌張、那麼小。

然後，紅藍色的光粗暴地切入了暮色。

警車到了。不只一輛。車門開關的砰砰聲、員警短促的指令聲，突然充斥了原本死寂的空氣。黃色警戒線被拉起，將安德森家的前院從整個社區中切割了出去。

玥看見麥克斯被一名員警推出現場，他扭頭望著地上的安德森，臉上是一種完全的、空白的茫然。她還看見擔架，看見安德森被抬上去時軟垂的手，看見那個襲擊者被按在地上，戴上手銬。那張抬起的臉，扭曲著一種讓她心臟驟停的、純粹的仇恨。

警車和救護車的燈光無聲地旋轉，把樹影、房屋、每個人慘白的臉，都染上瘋狂的紅與藍。像一場荒誕的、無聲的迪斯可舞會。

玥緩緩滑坐在地板上，背靠著冰涼的櫥櫃。

麥克斯回來了。他帶著一身夜露的寒氣，和一種陌生的沉默。他沒有看玥，逕直走到水槽邊，打開水龍頭，開始用力搓洗雙手。洗了很久。（六）

世報陪您半世紀

九一一

上一則

守望相助

下一則

崇拜的人

延伸閱讀

「英國奧斯卡」影帝大爆冷 「一戰再戰」奪6獎成大贏家

「英國奧斯卡」影帝大爆冷 「一戰再戰」奪6獎成大贏家
堅果過敏別輕忽 微量也可能致命 醫：交叉汙染最難防

堅果過敏別輕忽 微量也可能致命 醫：交叉汙染最難防
NBA／將史上最強球隊逼到最後關頭 前勇士冠軍前鋒：詹皇是GOAT

NBA／將史上最強球隊逼到最後關頭 前勇士冠軍前鋒：詹皇是GOAT
安德森「一戰再戰」獲得導演工會獎 再拚小金人

安德森「一戰再戰」獲得導演工會獎 再拚小金人

熱門新聞

「宋高宗賜岳飛批剳」，是現存宋高宗寫給岳飛唯二書信中的一封。(故宮提供)

故宮展宋高宗寫給岳飛的一封信 讓白先勇想起蔣中正

2026-02-27 22:40

老爸的墨寶

2026-02-27 01:00

遊挪威進急診

2026-03-01 01:00

憶初抵美國

2026-03-03 01:00
（圖/123RF、AI協作生成）

遠離我所欲（上）

2026-03-01 01:00

土耳其的騙子

2026-03-03 01:00

超人氣

更多 >
伊朗空襲成功？最新衛星影像顯示 美軍5億美元薩德雷達恐遭摧毀

伊朗空襲成功？最新衛星影像顯示 美軍5億美元薩德雷達恐遭摧毀
北京出手… 荷莫茲海峽中國貨輪 伊朗放行

北京出手… 荷莫茲海峽中國貨輪 伊朗放行
花20元在亞馬遜買的太陽能裝飾燈起火 整棟房子燒毀

花20元在亞馬遜買的太陽能裝飾燈起火 整棟房子燒毀
深圳男劇烈行房致女友黃體破裂險喪命 醫訓誡：不用那麼大力

深圳男劇烈行房致女友黃體破裂險喪命 醫訓誡：不用那麼大力
房價太貴 年薪20萬元也符合補助資格

房價太貴 年薪20萬元也符合補助資格