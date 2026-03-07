這個午後還沒死完（下）

圖／123RF

於是阿帖想起西西，西西說跳樓和上吊是不一樣的，跳樓是回歸大地，成為大地的一部分；上吊是離開大地，懸置在大地之上。所以你會怎麼選？這是阿帖唯一關心的問題。

此時午休還剩下三十分鐘，打鐘了。西西在黑板上寫下兩個座號，阿帖與西西，社團活動，有故缺席。

於是拍拍雙手，白灰浮在手上找個點落地。西西是好學生，好學生說話讓人信，不會有人問阿帖去哪了。而西西全都知情，只是轉身往走廊上去。

阿帖、阿帖，你知道一個人的全部有多重嗎？阿帖把小青姐擺正，往上拉，雙手都是血。小青姐的腳尖不正對阿帖，正對窗外，明亮而敞開，白布鞋懸掛著像搖晃的柳葉，

沉沉像壓不住的飛鳥。

阿帖癱坐在地，抬頭看那兩腳布鞋，舊的、髒的也混在剪影裡看不清，於是有縫隙。隱約有陽光滲過來，直直映在阿帖的眉目之間。

空氣裡有酒精發酵的味道，小青姐的頭髮垂了又垂，遲遲的點和又點。阿帖突然不知道自己是誰，不知道自己在哪。

恍惚還有小青姐的聲音，從天花板上擲下來，像老磁帶又重新發作。阿帖再抬頭，一雙白底黑珠的眼圓睜著，想必死前有一刻她很清明。頭頂微涼，是眼淚還是血水？早已來不及。

倒數停止於二十五分鐘，阿帖說，我還是殺了她了。

5

「小青姐死了。」阿帖和西西從學校的高樓往下看，看得到小青姐的髮廊。髮廊深深拉起鐵捲門，想必再也不會有開啟的一天。孤伶的小青姐隨風蕩著，陽光擦亮髮廊的每一簇灰塵。不知道何時會被看見。

阿帖知道，沒有誰真正逃得過，即使西西希望阿帖逃過。西西發現，自己此刻還是希望誰都不要死。

轉頭發現西西在流淚，阿帖、阿帖，西西眼淚潰堤，哭得像要把自己從內翻過來嘔乾淨。西西看見眼中的阿帖變成失真的噪點，每個噪點都在震顫著。

阿帖眉眼彎彎，笑容曝曬在地上還會黏著鞋底，而西西整個人也在震顫，震顫著抱住阿帖。西西說，沒必要，又說，為什麼？

阿帖沒有回答，只是做了個口形：那我們逃走吧。

西西不再回話，眉眼平鋪點在阿帖眼睛裡，只是搖搖頭。

6

西西還是死了。

阿帖從來不覺得，小青姐死了，就能拯救西西。她同樣在賭，西西活在媽媽的陰影裡太久，也同樣希望，西西人生的最後不是在絕望中度過。

或許西西從來不是真的要死。是她活在這個世界上，就像騎著胎上扎滿圖釘的自行車。歪歪斜斜，沒有一條路能成為正確的道路；沒有人扶著她，告訴她該如何前進；沒有人托住她，讓她知道即使失敗也沒關係。

阿帖看著西西，最後的西西。現在已經不是流淚的時候，西西說：「人應該好好見面。」於是你不要哭泣，哭泣會讓視野再也不清明。

「你應該為我高興。」西西穿上她最喜歡的連衣裙，梳起她最喜歡的頭髮，帶著她最真實的面容。不必再假裝為了什麼活著。不必再騙自己。

上個午後的完結，阿帖為西西留下最後一張畫，也是第一張畫，很醜的火柴人。阿帖不會畫畫，可她仍舊相信，被拍下的瞬間「當下」就會徹底死去，阿帖不要西西死去。她要用她的筆來留住西西。

西西、西西，最後的最後，我們來當一回孩子吧，讓我們在你從未奔跑過的草地上奔跑，吹起一個個泡泡，看見你我在其中的幻境。最後、最後笑出來吧，笑得讓每個細胞都活過來，像孩子一樣笑吧。

定格世界，西西我們手拉手，你會幸福，我也會走下去。

7

這個午後還沒死完，要拿什麼做勇氣做矛，世界總吞嚥我們的一部分，任由我們互恨、任由我們互愛。等我們丟失身為人的一部分，又順理成章地把我們回收。告訴我們你是失敗品。

西西不希望有人說她的人生是悲劇，西西說，如果有人講你走到今天，都是自己選的，咎由自取，那或許值得高興。你擁有你身而為人的自主性，你的每個選擇都出於你。

西西、阿帖或小青，被吃下的人們，被殺死的人們，被不得不走下去的人們。

世上永遠能等到一個午後，有人正在深刻的愛、有人如願震愕的死。

午休截止於零分鐘後，在這之後，阿帖需要做為阿帖活下去。連帶那些落不了地的人們一起。（下）