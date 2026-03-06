我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「有人追到車邊」 粉絲熱情過度 劉美賢求情：別這樣對我

美國不排除地面入侵 伊朗外長嗆：就等他們來迎接「大災難」

浮木（二三）

徐徐
聽新聞
test
0:00 /0:00

桌上的食盒，此刻顯得多餘又可笑。她冒出來的第一個念頭竟是：早知道……不如硬塞給那個趕飛機的。

她慢慢坐下，把食盒推到一邊。保溫壺裡的咖啡還在冒著熱氣，但她突然什麼都不想做了。

10

「我需要你，把車庫的置物架整理出來。」

「我需要你，幫我寄個快遞。」……

每次等羅曉做完基礎保潔，尼奧總會靠在門框上，不緊不慢地拋出這麼一兩句。「我需要你」四個字說得格外拿腔拿調，甚至帶著點表演的意味。

三個月來，這幾乎成了一個固定環節，對應著她那次急切的自我推銷：「……如果你有需要，報稅、記帳，或者任何文書工作……」他偏偏就在「需要」這兩個字上做起文章，交給她的任務，卻與她的專業毫不相干。

「我需要你，」他今天又開了口，眼裡帶著她熟悉的那種試探，「幫我去圖書館還兩本書，再幫我挑幾本……你覺得我會愛看的。」

羅曉擦乾手上的水漬，把借書卡隨手塞進褲兜。這次她不打算忍了。她抬眼對上他的視線，語氣毫不含糊：「尼奧，你雇我來是打掃衛生的。如果還兼做私人助理，可就不是這個時薪了。」

尼奧等的似乎就是這句話。

「行啊，沒問題，你開個價。」他掏出手機，直接打開了計算器。不等羅曉回應，他又接著說：「每周多來一天可以嗎？除了打掃，再幫我做頓飯，採購也交給你，可以開我的車去。」他打量了她一眼，「會開車吧？」

羅曉點了點頭。她大二時拿到的駕照，不過開得不多。

「明天就把你的名字加到車險上。」尼奧語氣愉悅地說，「有空再幫我整理下文檔。對了，還有記帳，也一併交給你了。」（二三）

世報陪您半世紀

咖啡 車險 報稅

上一則

我的夢想

下一則

哈蒙德丘雪地記

延伸閱讀

2萬元以下二手車難覓 但議價空間可望增加

2萬元以下二手車難覓 但議價空間可望增加
浮木（一四）

浮木（一四）
浮木（一三）

浮木（一三）
浮木（一二）

浮木（一二）

熱門新聞

「宋高宗賜岳飛批剳」，是現存宋高宗寫給岳飛唯二書信中的一封。(故宮提供)

故宮展宋高宗寫給岳飛的一封信 讓白先勇想起蔣中正

2026-02-27 22:40

老爸的墨寶

2026-02-27 01:00

寄宿家庭老夫婦

2026-02-27 01:00

遊挪威進急診

2026-03-01 01:00

憶初抵美國

2026-03-03 01:00
（圖/123RF、AI協作生成）

遠離我所欲（上）

2026-03-01 01:00

超人氣

更多 >
養老院「人間煉獄」11長者被救 鐵鍊鎖房 生活在糞便中

養老院「人間煉獄」11長者被救 鐵鍊鎖房 生活在糞便中
川普開除國土安全部長諾姆 參議員穆林將接任

川普開除國土安全部長諾姆 參議員穆林將接任
川習會生變？中國駐美大使謝鋒這樣說

川習會生變？中國駐美大使謝鋒這樣說
排12小時才入場 芝城華人媽搶購Canada Goose實錄

排12小時才入場 芝城華人媽搶購Canada Goose實錄
美股大幅下跌 道瓊跌逾1000點

美股大幅下跌 道瓊跌逾1000點