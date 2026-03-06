然後，影子動了。

不是樹的影子。是從車道旁那片茂密杜鵑花叢裡分離出來的、一個更濃黑的人形影子。它的動作快得不符合物理定律，像一幀跳脫的動畫，瞬間就撲到了那個較小的身影背後。

玥的手停住了。盤子上的水珠沿著她的手腕，冰涼地滑進袖口。

她看見安德森轉身。不是普通的轉身，是整個身體像被一根無形的繩子猛拽過去的、一種扭曲的疾旋。她聽不見聲音，但能「看見」一聲嘶吼，安德森的嘴巴張大到撕裂的程度。

接下來的一切，在玥的視網膜上，成了失序的默劇碎片：

安德森撞開兒子，自己和那個黑影滾作一團。一道冰冷的金屬反光（是刀！）在暮色中劃出短促的弧線。米謝爾站在門口，她急速伸手，把踉蹌的亞歷克斯拽進門內，那動作粗暴得近乎撕扯。門「砰」地關上。

黑影站了起來。安德森還倒在門廊地上，深色外套的背部，迅速溢出一片比暮色更深的顏色。

玥的呼吸堵在胸口。她的大腦在尖叫，身體卻僵在原地，像被凍在了這扇窗戶後面。

黑影開始用腳踹門。不是一般地踹，是那種全身重量砸上去的、瘋狂的、一下又一下的撞擊。沉悶的撞擊混雜著歇斯底里的吼叫，震動著寂靜的夜。

然後，地上的安德森動了。

他用手肘撐起身體，一點、一點，像電影裡的殭屍，拖著身下那灘不斷擴大的深色痕跡，爬向襲擊者。他抱住了那人的腿。

扭打。翻滾。兩人沒入昏暗的光線裡。

這時，玥才感覺到喉嚨裡湧上一股鐵鏽味，她咬破了自己的下唇。

「麥克斯！」

她的尖叫聲終於衝破了凍結。它撕裂了廚房安靜的空氣，尖利得不像她自己發出的。（五）