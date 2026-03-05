我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美軍封存80年絕招重出江湖 首用魚雷炸飛伊朗軍艦畫面曝光

經典賽／澳洲隊3左投鎖死 中華隊僅敲3安遭0:3完封

這個午後還沒死完（上）

余惠玲
聽新聞
test
0:00 /0:00
圖／123RF
圖／123RF

1

午休截止於六十分鐘後，在這之前，阿帖需要先去殺個人。

阿帖的老闆，小青姐。小青姐對阿帖好，不嫌棄阿帖沒經驗、年紀輕，更不嫌棄阿帖前份工作不光彩。只是阿帖連契約也沒看過，薪水遠低於最低薪資。

小青姐年輕時大概也漂亮過，不是那種眉目剪秋水的漂亮。小青姐的漂亮有些淒苦，上一個員工說她「水人沒水命」，小青姐眉毛凝著山字，眼窩像能積一座湖，一口氣頓了又頓，只是忍。好像連做老闆也沒有老闆命。

小青姐有個女兒，女兒叫西西。她生活裡的一半錯事歸給前夫、一半錯事歸給西西，然後把這兩個都包裹起來，全部怨自己。小西西活潑得像跳跳糖，全灑在地上會酸得像桑椹酒。

西西年齡不大，正好十六，正是讀書的年紀。西西書讀得好，從小店裡的人就說要是長大了，定能當個女總統。可小青姐第一個不願意，西西最好永遠在她身邊才放心。寶貝女兒只有一個，走了彎路，後半生要誰來寄。

有人彎路走得短、有人彎路走得急，阿帖的彎路走得又快又急。十八歲，正是重讀高一的好年紀。

於是兩個人生、階級、人品遠十萬八千里的人搭在一起做同學。阿帖還是會記得那天，爛學校裡，阿帖不會是第一個在廁所裡抽菸的人，而西西也不會是第一個在廁所裡催吐的人。她們有同樣的焦慮，叫做自己不屬於這裡。

寬大的梳妝鏡前，西西眼眶紅紅，像是過敏。阿帖詮釋為，那是對學校過敏。西西笑笑，笑聲從她嘴裡蹦出來總是自然，於是捲起袖子。阿帖順著水流低下頭，不知道自己要不要看見西西手上的疤。

後來阿帖不喜歡西西手上的疤，但也承認它有個好觸感，指尖掃過去，像淺淺的山巒不斷。但阿帖從不看見它多了幾道，也不估算它的力道。阿帖最大的本領是裝聾作啞，對點她的畜生是，對朋友的痛苦更是。

有時阿帖會小小地恨自己，但實在小，想必已經有人替她恨完了，這樣也好。至少比西西好，阿帖總在想，西西比起自己還是太多人愛了，才會那麼恨自己。西西一定不喜歡這個說法。沒關係，阿帖不在意，阿帖樂於討厭西西。

2

記得西西側在阿帖耳邊說話，於是從那天起，阿帖需要保守一個有關死亡的祕密。於是阿帖總在等，等西西回心轉意。阿帖總想做點什麼，卻也無能為力。

從此阿帖開始恨西西，比原來要恨，又比原來更哀戚。

午休截止於五十五分鐘後，一切都在阿帖的腦海裡震盪。阿帖只是聽著，把鐘聲的一半納入自己的呼吸。她需要奔跑，奔跑的意思是任由呼吸裝下燒透了的太陽，用眉間拱起光照的熱意。

去西西家的路，阿帖走得比去學校還熟。誰都知道阿帖不是好學生，但在小青姐面前，只能當個好員工。錢，還是錢，好不容易爬上來了，誰想又墜下去。阿帖把小青姐的髮廊當起點，即使起點正在使她走向毀滅。

阿帖對小青姐的印象，總體而言沒多好，就是煩。煩小青姐總咒天咒地，舌尖上讓別人死千百遍，又在心底讓自己死千萬遍，一切還是毫無改變。

阿帖是店裡唯一的員工，總看著小青姐酗酒酗得像意圖謀殺自己。阿帖收拾一切，在鐵捲門拉下之後。要錢，討生活，於是只要小青姐想，阿帖什麼都得做。

小青姐那雙指紋也磨滅的手，總輕輕覆在阿帖背上，笑得像有花在開，疲憊皺成眼周的痕。你啊，一定能賺大錢，只要跟著我，我需要你。留住這個員工，沒有人比她更好用，小青姐在心裡盤算著。

阿帖知道小青姐沒有選擇，就好像小青姐也知道，這裡是阿帖最好的去處。

因此阿帖希望小青姐活得長，又希望小青姐早點死。

西西分享一則隱密故事，不只一次，她曾雙手環附在媽媽的脖頸，脖頸冰涼像月光，一圈再柔軟不過的白瓷。向下按，再向下，為什麼？用施力來卸下一些什麼？

西西不明白，但阿帖明白。小青姐給西西的世界是不斷加壓的密封罐，西西要出口、要宣洩，最適合、最順手的是親人。不能全怪西西，因為小青姐也總如此。

西西總是懦弱，阿帖比西西多了點破釜沉舟的愚。但阿帖從沒殺過人，想必也是，上一個在她掌間死去的是蚊子，塗在自己手上像紅漆。阿帖不想殺人，只是事到如今，她早無路可走。（上）

世報陪您半世紀

上一則

洪錦芳心繫「逆境兒少」3千萬獎金助自立

下一則

風雪生信心

延伸閱讀

超NG行為 吃止痛藥又喝感冒熱飲 專家：恐引急性肝衰竭

超NG行為 吃止痛藥又喝感冒熱飲 專家：恐引急性肝衰竭
堅果過敏別輕忽 微量也可能致命 醫：交叉汙染最難防

堅果過敏別輕忽 微量也可能致命 醫：交叉汙染最難防
冬天將過去立春將至 過敏、腸胃不適增 中醫揭三大養生原則穩住免疫力

冬天將過去立春將至 過敏、腸胃不適增 中醫揭三大養生原則穩住免疫力
起源9歲女孩…加州連鎖餐廳菜單須列過敏原 領先全美

起源9歲女孩…加州連鎖餐廳菜單須列過敏原 領先全美

熱門新聞

台北故宮「博愛大鼎」，暗藏從南京、東京到台灣的漂流故事。(記者何定照／攝影)

梅花壓過櫻花 日軍紀念品變台北故宮「博愛大鼎」

2026-02-23 20:35
「宋高宗賜岳飛批剳」，是現存宋高宗寫給岳飛唯二書信中的一封。(故宮提供)

故宮展宋高宗寫給岳飛的一封信 讓白先勇想起蔣中正

2026-02-27 22:40

老爸的墨寶

2026-02-27 01:00

寄宿家庭老夫婦

2026-02-27 01:00

遊挪威進急診

2026-03-01 01:00
（圖/123RF、AI協作生成）

遠離我所欲（上）

2026-03-01 01:00

超人氣

更多 >
加州這座長壽小鎮 居民都堅持的5個習慣

加州這座長壽小鎮 居民都堅持的5個習慣
這項稅收抵免 國稅局：20％具資格者未申請

這項稅收抵免 國稅局：20％具資格者未申請
網傳舊版美元將變「廢紙」 銀行業者：仍可正常使用

網傳舊版美元將變「廢紙」 銀行業者：仍可正常使用
繼承母親房子不知有反向貸款 佛州男遭提告追討恐失住家

繼承母親房子不知有反向貸款 佛州男遭提告追討恐失住家
美軍預告很快取得伊朗完整制空權 稱伊飛彈發射量減逾8成

美軍預告很快取得伊朗完整制空權 稱伊飛彈發射量減逾8成