這個午後還沒死完（上）

圖／123RF

1

午休截止於六十分鐘後，在這之前，阿帖需要先去殺個人。

阿帖的老闆，小青姐。小青姐對阿帖好，不嫌棄阿帖沒經驗、年紀輕，更不嫌棄阿帖前份工作不光彩。只是阿帖連契約也沒看過，薪水遠低於最低薪資。

小青姐年輕時大概也漂亮過，不是那種眉目剪秋水的漂亮。小青姐的漂亮有些淒苦，上一個員工說她「水人沒水命」，小青姐眉毛凝著山字，眼窩像能積一座湖，一口氣頓了又頓，只是忍。好像連做老闆也沒有老闆命。

小青姐有個女兒，女兒叫西西。她生活裡的一半錯事歸給前夫、一半錯事歸給西西，然後把這兩個都包裹起來，全部怨自己。小西西活潑得像跳跳糖，全灑在地上會酸得像桑椹酒。

西西年齡不大，正好十六，正是讀書的年紀。西西書讀得好，從小店裡的人就說要是長大了，定能當個女總統。可小青姐第一個不願意，西西最好永遠在她身邊才放心。寶貝女兒只有一個，走了彎路，後半生要誰來寄。

有人彎路走得短、有人彎路走得急，阿帖的彎路走得又快又急。十八歲，正是重讀高一的好年紀。

於是兩個人生、階級、人品遠十萬八千里的人搭在一起做同學。阿帖還是會記得那天，爛學校裡，阿帖不會是第一個在廁所裡抽菸的人，而西西也不會是第一個在廁所裡催吐的人。她們有同樣的焦慮，叫做自己不屬於這裡。

寬大的梳妝鏡前，西西眼眶紅紅，像是過敏。阿帖詮釋為，那是對學校過敏。西西笑笑，笑聲從她嘴裡蹦出來總是自然，於是捲起袖子。阿帖順著水流低下頭，不知道自己要不要看見西西手上的疤。

後來阿帖不喜歡西西手上的疤，但也承認它有個好觸感，指尖掃過去，像淺淺的山巒不斷。但阿帖從不看見它多了幾道，也不估算它的力道。阿帖最大的本領是裝聾作啞，對點她的畜生是，對朋友的痛苦更是。

有時阿帖會小小地恨自己，但實在小，想必已經有人替她恨完了，這樣也好。至少比西西好，阿帖總在想，西西比起自己還是太多人愛了，才會那麼恨自己。西西一定不喜歡這個說法。沒關係，阿帖不在意，阿帖樂於討厭西西。

2

記得西西側在阿帖耳邊說話，於是從那天起，阿帖需要保守一個有關死亡的祕密。於是阿帖總在等，等西西回心轉意。阿帖總想做點什麼，卻也無能為力。

從此阿帖開始恨西西，比原來要恨，又比原來更哀戚。

午休截止於五十五分鐘後，一切都在阿帖的腦海裡震盪。阿帖只是聽著，把鐘聲的一半納入自己的呼吸。她需要奔跑，奔跑的意思是任由呼吸裝下燒透了的太陽，用眉間拱起光照的熱意。

去西西家的路，阿帖走得比去學校還熟。誰都知道阿帖不是好學生，但在小青姐面前，只能當個好員工。錢，還是錢，好不容易爬上來了，誰想又墜下去。阿帖把小青姐的髮廊當起點，即使起點正在使她走向毀滅。

阿帖對小青姐的印象，總體而言沒多好，就是煩。煩小青姐總咒天咒地，舌尖上讓別人死千百遍，又在心底讓自己死千萬遍，一切還是毫無改變。

阿帖是店裡唯一的員工，總看著小青姐酗酒酗得像意圖謀殺自己。阿帖收拾一切，在鐵捲門拉下之後。要錢，討生活，於是只要小青姐想，阿帖什麼都得做。

小青姐那雙指紋也磨滅的手，總輕輕覆在阿帖背上，笑得像有花在開，疲憊皺成眼周的痕。你啊，一定能賺大錢，只要跟著我，我需要你。留住這個員工，沒有人比她更好用，小青姐在心裡盤算著。

阿帖知道小青姐沒有選擇，就好像小青姐也知道，這裡是阿帖最好的去處。

因此阿帖希望小青姐活得長，又希望小青姐早點死。

西西分享一則隱密故事，不只一次，她曾雙手環附在媽媽的脖頸，脖頸冰涼像月光，一圈再柔軟不過的白瓷。向下按，再向下，為什麼？用施力來卸下一些什麼？

西西不明白，但阿帖明白。小青姐給西西的世界是不斷加壓的密封罐，西西要出口、要宣洩，最適合、最順手的是親人。不能全怪西西，因為小青姐也總如此。

西西總是懦弱，阿帖比西西多了點破釜沉舟的愚。但阿帖從沒殺過人，想必也是，上一個在她掌間死去的是蚊子，塗在自己手上像紅漆。阿帖不想殺人，只是事到如今，她早無路可走。（上）