「你……真讓我嫉妒。」話一出口，她立刻下意識地捂住了嘴，彷彿想將這個不受控制的祕密塞回去。

「嫉妒？」童艷輝嘴角牽起一個要笑不笑的弧度，分不清是自得還是訝異。他顯然會錯了意，以為她嫉妒的是他坐過VIP席位。

9

民宿的左鄰右舍都停滿了車，連草地一側的路邊都排排隊似地停了一溜。這是一個團圓的日子，每一扇亮燈的窗後，都是一個不願被外界驚擾的溫暖世界。

童艷輝沒有在民宿門口停下，而是沉默地往前又開了兩百米，將車穩穩停在羅曉租住的房子前。

「那個……」羅曉張了張嘴，覺得自己該說點什麼，可一時又不知從何開口。或許該請他進去坐坐，喝杯水，反正家裡現在沒人；又或者，就這樣在車裡多待一會兒，讓這片刻的陪伴延長一點。她甚至隱約想像，如果他像昨晚那樣，帶著幾分醉意靠近，甚至突然吻她，她大概也不會推開。

然而，童艷輝只是替她解鎖車門，並沒有多做停留的意思。

「晚安，做個好夢。」他說。

她那點隱隱的期待，就這樣被一句客氣的告別輕輕摁了回去。

心頭那絲不自在尚未散去，蜜雪兒的敲門聲便響了起來。開門的一瞬，她又生出幾分慶幸：幸好沒讓童艷輝踏進這間屋子，否則眼前這場尷尬，怕是跳進黃河也洗不清。

蜜雪兒是來道歉的，多半是迫於父母的壓力，或是哥哥小陸在一旁督促。她的道歉聽起來乾巴巴的，明顯言不由衷。站在樓梯口的小陸聞言皺起眉，低聲提醒：「還有呢？」

蜜雪兒這才抬起那雙還微微紅腫的眼睛，聲音輕得幾乎聽不見：「羅曉，你還願意……繼續教我數學嗎？我真的需要你幫忙。」（二○）